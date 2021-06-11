Скандалы: Великолепная семерка

99% голосов за первых 22-х кандидатов на праймериз «Единой России» были «нарисованы»?

В прошлой заметке я несколько опрометчиво предположил, что за пределами списка первых 22 кандидатов в голосовании на праймериз по общемосковскому списку ничего интересного не происходит, — и был категорически неправ. Сразу за этими 22 кандидатами, получившими наибольшее число голосов (от 358 тысяч голосов у лидера Марьяны Лысенко (участники праймериз, в том числе глубокоуважаемая нами Марьяна Анатольевна Лысенко, герой наших публикаций, выдающийся главврач 52-й больницы Москвы, не имеют никакого отношения к манипуляциям организаторов — Ред.) до 243 тыс. у замыкающего Михаила Островского), следует удивительная семерка кандидатов, набравших от 56 до 43 тысяч голосов.

Что может быть общего у 52-летнего специалиста МФЦ Южное Бутово, 49-летнего временно неработающего физика, 24-летнего санитара, 60-летнего пенсионера, 30-летнего заведующего казачьей библиотекой, 32-летней сотрудницы благотворительного фонда и 25-летней сотрудницы правового управления ФАС? Как ни странно, ответ есть. Судя по данным голосования по общегородскому списку, более чем на сотне избирательных участков по всей Москве, от Солнцево до Измайлово и от Зеленограда до Сосенского, избиратели собирались в организованные группы численностью примерно 163 человека и целенаправленно выбирали в длиннейшем бюллетене списочного голосования (238 кандидатов) именно эти 7 фамилий (начинающиеся на буквы от А до Я). Иногда эти группы голосовали также за нескольких других кандидатов, но по большей части семерка выступала в одиночестве. Поскольку голосование, как мы помним, проходило в электронном виде, надо полагать, что и организованные группы образовывались путем сговора через Интернет.

При этом на большинстве других участков показатели этих кандидатов более чем скромные — 0, 1, 2, 3, редко 4 голоса. Особенно интересный феномен представляет кандидат Ящук. Помимо общегородского списка, он также баллотировался по Преображенскому избирательному округу, набрав в общей сложности 283 голоса на 226 участках (в среднем меньше полутора голосов на участок).

В то же время на 17 участках Преображенского округа за него якобы проголосовало по общегородскому списку 2695 человек. Удивительно.

Среди 84 кандидатов, баллотировавшихся на праймериз «ЕР» и по округам, и по городскому списку, есть и другие интересные экземпляры. Например, кандидат Денис Назаренко набрал по округу (Люблинскому) 5554 голоса, а по списку на избирательных участках этого округа — 40 голосов, более чем в 100 раз меньше. То есть практически никто из голосовавших за него по округу не выбрал его еще и в списке. Загадка? На самом деле нет: подавляющая часть этих голосов набрана всего на 36 из 226 участков округа уже знакомыми нам порциями по 140–180 голосов, а на остальных участках у Назаренко что по округу, что по списку в основном нули и единички.

Если говорить серьезно, все сказанное укрепляет уверенность в том, что, как уже говорилось в предыдущей статье, все эти «серийные» голосования по 100–140–180 и более голосов на участок с повторяющимися, как по линеечке, результатами разных кандидатов — это плохо скрытый (видимо, потому, что никто не рассчитывал на публикацию результатов по участкам) фальсификат.

Возникает вопрос: можно ли этот фальсификат как-то исключить и хотя бы примерно понять, сколько голосов было подано на праймериз на самом деле? Можно попытаться, поскольку даже у лидеров общемосковского списка фальсифицированы далеко не все участки. Что можно сделать в этой ситуации? Установить какой-то «порог отсечения», выше которого мы считаем результаты фальсифицированными, а затем для каждого кандидата отбросить все участки, где его результат превышает этот порог, посчитать средний результат по оставшимся участкам и умножить это среднее на общее число участков. В принципе, это обычная для статистики процедура замены «выпадающих» значений средними, разница только в том, что у нас «выпадающих» значений примерно две трети от общего числа. Ну так никто и не обещал, что с фальсификаторами будет легко.

Осталось решить, где установить порог отсечения. Распределение результатов голосования на участках за кандидатов из лидирующей части списка, уже приводившееся в предыдущей статье, имеет минимум в районе примерно 30 голосов за кандидата. Из эмпирических соображений именно это значение разумно взять за порог отсечения. На самом деле это довольно либеральный выбор по отношению к фальсификаторам, так как в таблице голосов видны серийные голосования и ниже этого порога — сериями по 25 и даже по 17 голосов. Но не будем слишком строги.

Если принять порог отсечения предположительно фальсифицированных участков в 30 голосов, то скорректированные результаты голосования для первых 22 кандидатов списка будут выглядеть так:

Итог, конечно, фантастический. Получается, что доля фальсификата у разных кандидатов составляет от 97 до более чем 99%.

Впрочем, этого можно было ожидать, принимая во внимание, что на участках, не затронутых «серийным» голосованием, даже у лидеров списка буквально единицы голосов.

Стоит также отметить, что отсечение фальсификата вносит в список некоторую дополнительную ноту разумности: например, популярный актер Машков больше не отстает от неизвестной широкой публике директора театра Марины Ревякиной, а телеведущий Петр Толстой выходит в лидеры первой тройки, обходя менее телевизионных персонажей Лысенко и Ресина (тут, правда, надо отметить, что на многих участках без серийного фальсификата видны следы организованного голосования именно за первую тройку в масштабе пары десятков голосов на участок — но это уже скорее голосование живых людей под административным давлением, чем рисование или боты).

Пользуясь полученными числами, можно также оценить, сколько реально голосов было подано на праймериз. Официально заявлялось, что в голосовании по округам в Москве приняли участие 474 тысячи избирателей. Можно полагать, что количество голосовавших по общегородскому списку примерно такое же. Между тем общее число голосов, официально поданных по общегородскому списку за всех кандидатов, составляет 6,65 миллиона. Это соответствует тому, что каждый избиратель в среднем (!) проголосовал за 14 человек в списке — невероятная цифра, еще раз показывающая, что с официальными результатами что-то сильно не то. Если же отсечь «серийные» голоса порогом в 30 голосов на участок, остается всего 220 тысяч голосов за всех кандидатов — что лучше вяжется с полным отсутствием какой-либо кампании по пропаганде праймериз в Москве, но снова расходится с заявленным числом участников — теперь уже в меньшую сторону.

Помочь найти истину мог бы Департамент информационных технологий Москвы, поскольку реальные пользователи могли авторизоваться на голосование всего двумя путями — через «Госуслуги» и через управляемый ДИТ сайт mos.ru. После выхода первой статьи этой серии ДИТ поспешил публично отмежеваться от подозрений в возможной фальсификации, заявив, что подсчет голосов проводился на собственной системе «Единой России», а через mos.ru происходила только авторизация пользователей. Призываю ДИТ сделать еще один шаг и ответить на вопрос:

сколько пользователей прошло авторизацию на mos.ru для участия в праймериз «Единой России» в Москве?

Москва — чемпион

Сколько «галочек» поставил средний избиратель при голосовании по региональному списку на праймериз «ЕР» в разных регионах? Приводим цифры для нескольких регионов. Данные о числе проголосовавших — приблизительные, по материалам прессы.

Сергей Шпилькин