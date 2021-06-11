 

Hyundai начал производство телевизоров с интерактивным помощником “Салют ТВ”

11.06.2021, 12:02, Разное
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В процессе заводского производства “Салют ТВ” интегрируют в оборудование. Операционная система автоматически обновляется при каждом подключении телевизора к интернету. Привычный ТВ превращается в универсальный “умный” дисплей, способный удовлетворить запрос пользователей на новые цифровые технологии.

Благодаря “Салют ТВ” телевизор Hyudai становится полноценным мультимедийным центром. На нем можно смотреть кино, сериалы, мультфильмы, телеканалы, играть в игры, слушать музыку, заказывать продукты.

Пользователям будут доступны тысячи приложений в SmartMarket. Это новый взгляд на домашние развлечения и организацию досуга всей семьи.

Первые модели телевизоров с “Салют ТВ” будут доступны в большом наборе различных диагоналей с изображением Ultra HD качества. Интеллектуальным помощником можно управлять на телевизионном экране с помощью специального пульта.

Международная корпорация Hyundai продолжит цифровую трансформацию устройств, чтобы обеспечить прямой доступ к услугам и онлайн-контенту.



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