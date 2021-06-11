Мнение: Письмо: “Очарование Харли Квин”

О стратегиях письмо.

Хотя и о проблемах тоже.

О стратегия письма также можно писать, мне это даже интересней разбирать, жаль никто почти изложить адекватно не может.

karina849

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Мой вопрос по поводу поведения, которое в сети иногда называют «токсичностью», но тем не менее, такое поведение работает на того, кто так себя ведёт.

За некоторыми людьми я замечаю, что они дерзко проявляют агрессию, и это в них цепляет.

(Народ, не важно кто как называет, у людей – каша в теме границ. Агрессия бывает в границах и мимо границ. Агрессия в границах растит значимость, как и любое поведение в границах, агрессия мимо границ значимость снижает. Научитесь видеть границы и загадок для вас не будет)

Пример#1.

Корпоратив в офисе. Шампанское, непринуждённая обстановка. Коллега по имени Денис скромный, тихий парень, но довольно симпатичный, подходит к коллеге по имени Света. Я знаю Дениса, мы дружим, так как он работал в нашем отделе, а потом перевёлся в другой, но со Светой они почти не знакомы, она пришла в наш отдел недавно, после перевода Дениса.

Света девушка очень симпатичная внешне, а по характеру…такое очарование Харли Квин из фильма с Марго Робби. Дерзкая, непосредственная. Даже внешне похожа.

Денис становится рядом со Светой, начинает что-то бубнить ей о кино, потом аккуратно делает комплименты, а Света слушает, слушает с надменным видом, кокетливо закатывает глазки и говорит: «Слушай, чувак, ты мне не нравишься, пшёл отсюда, нафиг иди!» И заливисто хохочет на весь зал, элегантно придерживая бокал.

Денис стоит, как оплеванный, пытается улыбаться и видно, что не знает, как реагировать, бубнит что-то вроде «извините», и такое чувство, что не отходит, а отползает от Светы. Кто-то пошутил: «вау, кисуля выпустила коготки!»

И я практически увидела, как фигура Светы вырастает, а Дениса- уменьшается. Была смесь жалости к Денису и какого-то восхищения дерзостью, не смотря на то, что я тут же надела белое пальто и подумала, что так грубить не стоило.

Как это работает? Как должен был реагировать Денис, чтобы выйти победителем? Ведь это довольно грубо, но получилось почему-то эффектно.

(Давайте зерна от плевел отделим сначала, то есть реальность от проекций автора. У самой у нее границы не очень, поэтому она почувствовала страх и зависть, страх быть на месте Дениса, зависть к красивой и смелой девушке, которая может вот так отшивать симпатичных парней. И если мы это отделим, у нас останется такая картина. Света вышла из границ со своим хамством, но не сильно, а Денис вылетел больше. Он подошел к красивой и яркой девушке и стал бубнить, не обращая внимания на ее досаду. Это сначала вписывалось в светские и гендерные границы, вскоре уже нет, потому что Денис совсем не видел обратную связь. А если точнее, он видел, но становился от этого еще жалким и несчастным, а бубнить не прекращал. Как думаете, почему?

В результате Света его послала и это было бы в границах, если бы она выразилась лаконичней и чуть тактичней. Все-таки это коллега и они не в борделе. Хотя не исключено, что автор пересказала нам фразу Светы более грубо, потому что разницы не видела. “Чувак, ты мне не нравишься” – в данном случае было в границах, остальное – нет. Опишите почему. И посмотрим Дениса. Навязывая скучное общение девушке и не обращая внимание на ее раздражение, Денис выходил из границ, но не особо. Сильнее он вывалился из границ, когда в ответ на ругань Светы “стоял как оплеванный”. Единственная правильная реакция с его стороны была – засмеяться этому как как шутке и отойти, ровно так как выразился кто-то “ого, какие коготки”. Это была бы реакция нерыбы и его СЗ выросла бы для всех девушек и для Светы тоже. Кто объяснит, почему?)

Пример#2: девушка моего брата по имени Настя очень любит всех подкалывать. Она молоденькая девочка, второй курс института.

Живем мы пока что с братом в моей квартире, так как для брата строится отдельная. Настя часто у нас бывает, мы с ней неплохо ладим, но иногда она любит сказать что-нибудь типа: «старость не радость?)))». Или «ты в этом свитере ещё динозавров застала?» Или «ой, я хотела такой маникюр, но он сейчас у каждой второй». Или «а это что за духи? Бабушка Аня, как пельмени?» (На духи от Шанель). Мне 29, и в общем-то такие подколы от девчоночки 19 лет бывают неприятными, и вместе с тем ощущение, что Настя как бы…становится сверху. Бывают у неё и циничные шутки, например, о своей бабушке, болеющей онко, она шутит про смерть, про «мозг рака» и прочее подобное.

Если ей делают замечание, она дает понять, что у человека вообще нет чувства юмора, и что это же шутка, что вы такие нежные все. Даже вот выражением лица даёт это понять и чувствуешь себя занудой. Если дерзить в ответ, начинает кукситься и дуться, и остаёшься виновата в том, что обидела девочку.

Брат от неё без ума, но стал какой-то подобострастный. Ему 23, я за старшую, и территория-то моя, пока вторая кв в разработке, и мне влияние на него Насти не очень нравится.

Плюс ко всему, я и авторитет в глазах брата теряю, и сама себя уважать перестаю. И замечаю, что я вроде как…и на место поставить не могу, и испытываю даже какую-то зависть, что человек так умеет «укусить», заставить думать о своих подколках, и выйти невредимым.

(Ну вот и источник проекции, которую мы видели в первой истории. Автор сама постоянно бывает в роли Дениса, но только в собственном доме, где нельзя поржать и отойти, как мог сделать Денис. Брат автора в дисбалансе-минусе с Настей, поэтому Настя общается сверху и с ним, и с автором, но оба надевают на Настю колпачок “такойчеловек”. Автор боится обидеть брата и терпит грубиянку, но обида копится. На ее вопрос, почему парней цепляют дерзкие девчонки, ответ такой: сама по себе дерзость никого не цепляет, только в совокупности с достаточной ОЗ. Когда значимость человека больше, чем дерзость, дерзость может стать крючком. Опишете механизм изнутри того, кого это цепляет? В дисбалансе-плюсе люди много чего могут себе позволить, но очень рискуют не заметить, как перейдут границу, их значимость упадет, и их дерзость станет косяками, а дальше мусором в их поле или даже запустит цепь по наклонной косяк-слив-косяк-слив. В данном случае автор смешивает в кучу влечение брата к девушке, свою обиду на него и свой страх с ним поссориться)

Уважаемая Эволюция, подскажите, пожалуйста, как реагировать в ситуациях, когда шутка вроде бы просто шутка, но остаётся осадок и не знаешь, как вернуть должок и поставить на место? В чем вообще секрет такого агрессивного и эффективного поведения, как у Насти и Светы из первой истории?

(Поставить Настю на место очень просто, и автор прекрасно знает как. Не краснеть и не потеть, не выжимать из себя улыбки, а сказать при ней брату, что его девушка совсем не умеет себя вести. Но автор так не сделает, испугается конфликта с братом. Вот и вся причина “мягкости” – страх поссориться с братом и его девушкой. Другой причины нет, это надо отрефлексировать и тогда уже искать компромисс. Например, сократить общение с Настей, перевести в формальную плоскость, как если бы вы она была соседкой брата, тем более так и есть. Автор еще мучается, что жилплощадь ее, но в случае близкого родственника или любимого человека жилплощадь ваша – условно, ведь вы не хотите выгнать его, его СЗ обеспечивает ему право оставаться у вас. Понятно это, друзья?)

Может быть, оно задевает только с людей с плохими границами и в коронах, и я не вижу чего-то важного? Как бы реагировали люди с хорошими границами?

(Люди с хорошими границами опираются на себя, не мечутся между обидой и жадностью, не покрываются испариной от сложного выбора, как бы и себя защитить и с хамом не поссориться. Поэтому они реагируют спокойно и эффективно, не больше и не меньше, чем надо. А люди с плохими границами то терпят и сливаются, то впадают в истерику и косячат, потом замаливают и сливаются опять)

Спасибо!