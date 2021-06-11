Венесуэла: что такое «нарколеты» и при чем тут США?

В конце сентября прошлого года министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол опубликовал в Твиттере несколько фото обломков самолета, который, по его словам, был сбит к югу от озера Маракайбо в малонаселенной западной части страны.

Реверол заявил, что «незаконный самолет» был обнаружен венесуэльским военным радаром и сбит в соответствии с «оборонными протоколами».

Два дня спустя венесуэльские солдаты обнаружили обломки на неасфальтированной взлетной полосе в отдаленной местности. На фотографиях запечатлены груды искореженного металла и несколько бочек авиационного топлива.

Однако от самолета остались некоторые интересные детали, например хвостовой стабилизатор с частично видимым регистрационным номером, часть фюзеляжа с синими и золотыми полосами, а также характерные винглеты.

Самолет, по словам Реверола, был зарегистрирован в США. Команда Bellingcat проанализировала и подтвердила это заявление.

Более того, по-видимому, это был далеко не первый самолет, зарегистрированный в США и сбитый или уничтоженный в Венесуэле в последние годы.

В ходе исследования команды Bellingcat, в том числе тщательного изучения постов в социальных сетях, корпоративных документов, данных регистрации самолетов, документов о владении и сообщений в местных СМИ, мы выяснили, что с 2019 года венесуэльские власти, по-видимому, уничтожили в стране по крайней мере 21 самолет.

По крайней мере 12 из них были зарегистрированы в США, хотя их реальное число может быть больше, поскольку некоторые самолеты на фото были настолько повреждены, что их оказалось невозможно опознать.

Согласно венесуэльским властям, восемь из этих 12 самолетов, зарегистрированных в США, были причастны к торговле наркотиками, а другие сбитые или иным образом поврежденные самолеты, как сообщается, не предоставили маршрут полета.

База данных всех этих самолетов доступна здесь.

Венесуэла давно служит перевалочным пунктом для наркотиков, которые производятся в соседней Колумбии, а самолеты играют ведущую роль в транспортировке наркотиков в Северную и Центральную Америку. Согласно некоторым сообщениям, торговля наркотиками — настолько прибыльный бизнес, что наркоторговцы используют самолеты всего один раз, после чего уничтожают их.

Публично доступная информация не позволяет сделать вывод, что после уничтожения самолетов венесуэльские власти всегда изымали наркотики, однако они предъявили обвинения в наркотрафике по крайней мере одному лицу и арестовали еще троих. Тот факт, что другие владельцы самолетов публично не жаловались на действия Венесуэлы, также говорит о том, что они занимались деятельностью, о которой предпочитали не распространяться публично.

Однако почему же эти вероятные «нарколеты» зарегистрированы в США? Кто ими владеет? И что благодаря им можно узнать о наркотрафике?

Чтобы ответить на эти вопросы, важно знать, как в США можно анонимно продавать, покупать и регистрировать самолеты.

Как выяснилось, установить реального владельца самолета зачастую невозможно, поскольку они регистрируются на трасты или компании с ограниченной ответственностью (КОО).

Проблема трастов и КОО

Давайте начнем c трастов.

В США можно вступить во владение самолетом с помощью траста — организации, которая представляет собой третье лицо, которое держит активы по поручению другого лица или организации и регистрирует самолеты в соответствующих органах.

Таким образом лицо, которое фактически пользуется самолетом, известное как «бенефициар», не обязано раскрывать свою личность в каких-либо документах, имеющих отношение к самолету.

Физическое или юридическое лицо, которое держит их активы, называется доверенным лицом и также не обязано раскрывать бенефициара в каких-либо публичных документах.

Как работают трасты

Доверитель помещает актив в траст, где им управляет доверенное лицо.

Это доверенное лицо управляет трастом (и активом) от лица бенефициара). Бенефициар может быть тем же лицом или организацией, что и доверитель, но так бывает не всегда.

Доверенное лицо не обязано раскрывать личность доверителя или бенефициара в публичных документах, что дает участникам траста анонимность.

В случае с самолетами, доверенное лицо и бенефициар подписывают эксплуатационное соглашение, где указано, как именно самолет будет приобретен или арендован, а также на каких условиях бенефициар сможет использовать, контролировать и летать на самолете. На бумаге владельцем самолета является доверенное лицо. На практике же им пользуется именно бенефициар.

Стоит отметить, что существует множество легальных причин использования трастов отдельными лицами или группами. Сюда входит ограничение налогообложения или упрощение процедур экспорта. Также важно заметить, что не все, кто используют трасты, делают это, чтобы обеспечить анонимность. Некоторые трасты управляют активами сразу нескольких бенефициаров.

Например, Исторический траст Мериленда управляет тысячами исторических объектов на территории этого штата. Доноры, которые владеют или приобретают исторические объекты, помещают их в траст, который может заниматься охраной, управлением и документальным сопровождением всех этих объектов сразу.

Однако в отчете от марта 2020 года, составленном Счетной палатой США, говорится о потенциально проблемной особенности трастов. Там сказано, что трасты могут использоваться для анонимизации и юридической защиты наркотрафикеров, владеющих самолетами.

Как отмечается в отчете, трасты не являются формой регистрации Федеральной авиационной администрации (FAA), которую обязаны заполнять владельцы самолетов. Тем не менее, трасты все равно могут регистрироваться как владельцы самолетов из-за лазейки в используемом FAA определении гражданина США.

Согласно правилам FAA, самолеты могут регистрировать только граждане США, однако при этом, если доверенное лицо является гражданином США, оно может зарегистрировать самолет на кого угодно, даже не на гражданина.

Более 11 000 самолетов находятся во владении американских трастов. Согласно нашему исследованию, лишь небольшое количество из них, как сообщается, используются для контрабанды наркотиков.

Однако по тем самолетам, которые удалось опознать в этой статье, мы смогли выявить схему, по которой их приобретают и регистрируют, чтобы отправить в Венесуэлу, где они превращаются в груду обломков.

По следам «нарколетов»

Сначала в интернете появляется объявление о продаже самолета, зарегистрированного в США (чаще всего на специализированных сайтах по продаже частных самолетов, вроде projets.com, aircraft.com или planephd.com).

К этому моменту история полетов тех самолетов, которые мы изучили, говорит о том, что они использовались в основном в Северной Америке. На трекинговых сайтах можно посмотреть предыдущие полеты самолета, а авиаспоттеры публикуют фотографии прилета и отлета самолетов из разных аэропортов.

После покупки самолета на одном из сайтов зарегистрированный владелец на сайте FAA меняется на американский траст или Компанию с органиченной ответственностью (КОО) — еще одна форма организации компании, где руководство не несет личной ответственности за долги или финансовые потери.

Трасты и КОО

Доверитель помещает актив в траст, где им управляет доверенное лицо. Основная разница между трастом и КОО заключается в том, что траст — это форма правоотношений, тогда как КОО — это компания.

Преимущества регистрации самолетов через трасты очевидно: они предоставляют анонимность и позволяют записать самолет на гражданина США. Преимущества КОО несколько менее ясны, поскольку требования по гражданству и раскрытию информации для них жестче, чем для трастов.

Стоит заметить, что существуют способы учредить КОО, обеспечив максимальную анонимность и уклонение от налогов при покупке самолетов. Однако реальное преимущество регистрации самолетов через КОО для некоторых владельцев может заключаться в сочетании ответственности и аренды. Члены КОО не могут нести личную ответственность за долги, возникшие из-за самолетов во владении КОО. В то же время КОО могут в частном порядке сдавать самолеты в аренду кому угодно. Если у арендатора начнутся проблемы с законом, и арендодатель, и члены КОО будут защищены.

Мы в основном сосредоточили внимание на трастах, поскольку именно эта схема владения самолетами изложена в отчете Счетной палаты. Однако мы также заметили, что некоторые владельцы комбинируют юридические преимущества треста и бизнес-преимущества КОО, регистрируя самолеты на КОО в качестве доверенного лица.

Новый траст, КОО, или владельца КОО-доверенного лица можно также найти на сайте, которые специализируются на данных о самолетах, например aviationdb.com.

В ходе нашего исследования нам не удалось установить ни одного бенефициара, хотя мы и установили нескольких зарегистрированных владельцев, доверенных лиц и даже доверителей.

Доверителями самолетов, сбитых в Венесуэле, обычно являются юридические фирмы, компании для оказания корпоративных услуг или налоговые консультанты, а доверенными лицами являются КОО или корпорации со стандартными названиями, зарегистрированные в штатах США с мягкими правилами ведения бизнеса, например в Юте или Делавере. Как упоминалось выше, регистрация самолета через траст или КОО по описанной здесь схеме само по себе не является признаком правонарушения.

Из 12 установленных нами самолетов, которые были зарегистрированы в США и уничтожены в Венесуэле с 2019 года, мы установили, что все эти предполагаемые «нарколеты» были зарегистрированы на трасты, КОО или КОО-доверенных лиц.

Здесь снова важно отметить, что действия организаций, регистрировавших самолеты, которые впоследствии были уничтожены, не являются преступными.

Команда Bellingcat обратилась к Aviation Trust Company LLC Trustee, Aircraft Holding Solutions LLC Trustee, Technical Aviation LLC и Aircraft Guaranty Corp Trustee с вопросами о самолетах, уничтоженных в Венесуэле. На момент публикации мы не получили ответа ни от одной из них. Нам не удалось найти контактные данные KMWFlight LLC, OnPoint Avionics LLC или JF Aviation LLC.

Вне зависимости от того, по какой причине регистрация самолетов менялась после покупки через сайт, мы заметили, что вскоре у этих (уже обреченных) самолетов возникали новые маршруты.

Один из этих самолтов, N515BA, большую часть своей службы пролетал возле Сан Антонио, штат Техас, и Мерфрисборо, штат Теннеси. Его регистрация изменилась 1 июля 2020 года, а затем 19 июля он пролетел между Лос Мочис и Керетаро в Мексике. Позже в том же месяце его остов нашли на посадочной полосе в отдаленной местности в венесуэльском штате Сулия. Эта картина повторялась и с другими самолетами, уничтоженными властями Венесуэлы.

Наконец, этот самолет предстал уничтоженным на фотографиях и в постах в социальных сетях, опубликованных венесуэльскими военными. Чиновники, которые публикуют фотографии, иногда объявляют, что был сбит американский самолет, но в других случаях нам удавалось подтвердить американское происхождение самолета посредством исследования открытых источников. Например, мы сравнили схему окраски и частично видимый номер на самолете, который был сбит над океаном в августе 2020 года, с фотографиями из объявления о продаже и другими публично доступными фото, чтобы подтвердить, что американский регистрационный номер этого самолета — N400RS.

#ATENCIÒN📢@CODAI_FANB y @AMB_FANB, detectaron una aeronave ilegal, al oeste de la Península de Paraguaná, sin plan de vuelo, fue asistida y persuadida por los medios aéreos de la FANB, realizando maniobras evasivas a baja altura perdiendo el control y precipitándose a tierra. pic.twitter.com/3DHejKs6m3

— CODAI (@CODAI_FANB) August 11, 2020

Самолеты уничтожали в основном в венесуэльских штатах Зулия и Тачира. Заметная концентрация имела место на юге Зулии, у границы с Колумбией.

Время, проходившее от покупки до регистрации и появления в Венесуэле значительно отличается от самолета к самолету. Наименьший период времени между продажей самолета и заявлением венесуэльских военных об его уничтожении составил шесть дней (для N100QR), наибольший — почти три года (для N54TS).

Чтобы изучить маршрут этих самолетов с американской регистрацией, рассмотрим пример самолета, о котором в сентябре писал Реверол.

(Примечание редактора: далее ссылки на некоторые сайты не ведут непосредственно на страницы с информацией по конкретным самолетам. Чтобы полностью просмотреть информацию, читателю придется ввести регистрационный номер самолета в базу данных. Это касается ссылок на aviationdb.com, NTSB.gov и FAA.gov)

N100QR

Этот самолет Bombardier Challenger 600-1A11 был собран в 1982 году, и до сентября 2020 года его карьера была небогатой на события. Он испытал несколько проблем, связанных с износом, например коррозию и вибрацию при приземлении в 2007 и 2008 годах, однако эти проблемы, по-видимому, не особо повлияли на летные характеристики самолета.

Самолет сменил несколько регистрационных номеров, пока в 1996 году не был зарегистрирован как N100QR. С 1985 по 2006 гг его покупали и продавали различные промышленные и холдинговые компании, как указано на странице этого самолета на PlaneLogger.

В 2006 году он четыре раза менял владельца, пока наконец не оказался во владении холдинговой компании Otter Inspirations LLC. В 2009 году он был зарегистрирован на другую холдинговую компанию (Easy Flight LLC), а в 2010 впервые был зарегистрировано на траст — Wells Fargo Bank Northwest NA Trustee.

В 2013 году, будучи во владении траста Wells Fargo, самолет перенес необычный инцидент. Шасси самолета внезапно сломалось при приземлении в аэропорту Сильвио Петтироссии в Парагвае, куда он летел из бразильского Сан-Паулу. Согласно сообщениям местных СМИ, никто из находившихся в самолете не пострадал, а сам самолет был отремонтирован и вернулся в строй.

Изучив социальные сети, мы установили, что самолет базировался в аэропорту Парагвая, где в 2013 году с ним и случилась неприятность. Самолет с 2014 года присутствует на различных фото в ForSquare, Инстаграме и др., где он припаркован у ангара компании летного обслуживания Hangar Master, которій примыкает к аэропорту Сильви Петтиросси в Асунсьоне. Он проходил регулярное техобслуживание в Hangar Master и попадал на «крутые» фото в Инстаграме — ничего необычного для частного самолета.

В сентябре самолет был зарегистрирован на траст под названием Aircraft Guaranty Corp Trustee. Согласно FAA, на Aircraft Guaranty Corp Trustee зарегистрировано 1 234 самолета. Однако, несмотря на изменение регистрации, следующие несколько лет N100QR оставался у Hangar Master.

С 2015 по сентябрь 2020 гг с N100QR особо ничего не происходило. Он по крайней мере один раз летал в Аргентину, но в основном продолжал стоять у ангара Hangar Master. В 2019 году в Рио-де-Жанейро с ним приключилась неожиданная, но, по-видимому, рутинная проблема.

Правительство Бразилии уведомило Национальный совет по транспортной безопасности (National Transportation Safety Board, NTSB) об инциденте, который произошел с самолетом 18 апреля. Другой информации об этом событии найти не удалось.

Но в сентябре 2020 года поведение самолета резко изменилось. 4 сентября появилось сообщение о его продаже покупателю в Буэнос-Айресе, Аргентина. Адрес покупателя, указанный в FAA, соответствует квартире в буэнос-айресском районе Бельграно, согласно сайту публичного реестра.

Четыре для спустя, 8 сентября, на Фейсбук было загружено фото N100QR на взлетной полосе аэропорта Сильвио Петтиросси в Асунсьоне, Парагвай. Несколько дней спустя, 16 сентября, трекинговые сайты отследили, как он с двумя посадками летел из Асуньсона в аэропорт Седди Джаган в Гайане. Позже в тот де день он прилетел в аэропорт Самана Эль-Катей в Доминиканской республике. Это последние известные данные о местонахождении N100QR.

На следующий день, 17 сентября, сразу три организации (Easy Flight Inc, Aircraft Guaranty Holdings LLC и Aircraft Guaranty Corp Trustee) подали в FAA документы о продаже. Информации, опубликованной FAA, недостаточно, чтобы распутать хитросплетение владений, продаж и регистрационных форм, созданных в тот день. FAA публикует только название организации, подавшей документацию, тип документа и дату его подачи.

Однако мы знаем, что 17 сентября по этому самолету было подано несколько последовательных договоров о продаже и документов о передаче прав. Это два связанных между собой типа документов. Согласно FAA, договор о продаже — это соглашение, согласно которому продавец «передает все имущественные права на самолет» покупателю, а документ о передаче прав прекращает действие всех договоров об аренде и избавляет бывшего владельца самолета от каких-либо обязательств.

Мы также знаем, что на следующий день, 18 сентября, FAA приняла документы и выдала Aircraft Guaranty Corp Trustee временное свидетельство о регистрации самолета сроком на один месяц. Возможно, FAA выдала это временное свидетельство, чтобы позволить самолету совершать международные полеты. Отдел регистрации воздушных судов выдает самолетам 30-дневное «временное свидетельство о регистрации самолета», которое позволяет ему вылететь с территории США, если полная документация о регистрации еще ожидает окончательного одобрения.

Нам не удалось найти в открытых источниках (ни в документации FAA, ни в социальных сетях) какую-либо информацию об активности самолета с 19 по 24 сентября. Затем 27 сентября Нестор Реверол опубликовал в Инстаграме свой пост, где заявил, что 24 сентября был зафиксирован вход N100QR в воздушное пространство Венесуэлы, после чего вооруженные силы страны «вывели из строя» этот самолет. 26 сентября солдаты обнаружили обломки самолета на взлетной полосе на берегу реки Кататумбо к югу от озера Маракайбо.

Ситуация с этим самолетом и так выглядит донельзя странно, однако его история также имела довольно удивительное послесловие. 16 ноября, спустя значительное время после уничтожения самолета, Aircraft Guaranty Corp Trustee и Easy Flight LLC подали в FAA по крайней мере по одному договору о продаже самолета.

Возможно, это была странная особенность бюрократии — не исключено, что одна из более ранних продаж самолета была обработана только в ноябре. Однако в любом случае это вызывает дополнительные вопросы об эволюции имущественных прав и ответственности вокруг N100QR.

Вопросы без ответов

В ходе проведенного исследования мы установили, что американские компании регистрируют самолеты, о сбитии которых заявляют венесуэльские военные. Однако осталось еще несколько вопросов, на которые пока нет ответа.

Первый и, пожалуй, самый важный: кто на самом деле бенефициары, владеющие этими самолетами? Нам не удалось найти реального владельца ни одного из самолетов. Для ответа на этот вопрос у нас есть всего несколько относительно слабых зацепок. Как видно из девяти документов, поданных тремя юридическими лицами на один только N100QR всего за один день 17 сентября, эти самолеты окружены просто поразительной паутиной имущественных прав, анонимности и юридических ширм. Если удастся узнать реальных владельцев самолетов, можно ли узнать, кто покупает их и финансирует эти покупки.

Нас также интересует система обеспечения полетов этих самолетов в Венесуэлу и из страны. После окончательной продажи «нарколетам» все равно требуется та же система обеспечения, что и любым современным самолетам: пилоты, механики, поставки топлива, аэродромные машины и т.п. Это не говоря уже об охране, транспорте и другой поддержке, необходимой для организации предполагаемого наркотрафика. Мы почти ничего не знаем о людях и инфраструктуре, благодаря которым эти самолеты продолжают летать.

Третий открытый вопрос (связанный с предыдущими) — географическое распределение этих самолетов. Когда самолеты «уходят в тень», где они базируются? Территория картелей в Мексике? Колумбийские поля коки?

Пограничные районы Венесуэлы? В любом случае интересно было бы установить, в какой степени различные местные власти признают или хотя бы имеют понятие о действиях «нарколетов» на их территории. Ситуацию усложняет то, что сами венесуэльские власти не вызывают особого доверия. Объявления об этих самолетах часто публикуются в аккаунтах венесуэльских чиновников в социальных сетях. В них зачастую недостаточно подробностей. Без этих подробностей невозможно независимо подтвердить многие из их заявлений, что оставляет открытым вопрос, говорят ли власти (всю) правду об этих сбитиях.

Наконец, открытым остается вопрос об «американском следе». Знают ли фирмы, которые регистрируют эти самолеты, как они потом используются? Если они это знают, несут ли они какую-либо правовую ответственность? Представляется очевидным, что реальные владельцы этих самолетов пользуются лазейками в американской системе регистрации воздушных судов, однако, по-видимому, сами доверенные лица и доверители действуют вполне в рамках закона. Дальнейшие исследования могут позволить установить, были ли случаи, когда бенефициары допускали ошибки и в итоге отвечали за свое действия.

Вне зависимости от того, какие плоды принесет дальнейшее изучение этих самолетов, очевидно, что схема, описанная Счетной палатой, продолжает действовать и процветать. Мягкость американских законов о регистрации самолетов и резкие действия венесуэльских военных создали систему, из-за которой в отдаленных районах Венесуэлы продолжают падать обломки самолетов, зарегистрированных в США.