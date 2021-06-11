Мнение: Разрывы

Достаточно объективным маркером социальной катастрофы является динамично растущий уровень расслоения общества по доходам. Обычно пользуются индексом Джини – то есть соотношением доходов одной десятой населения с самыми высокими доходами к доходам одной десятой населения с самыми низкими. Можно применять не децильный коэффициент, а делить социум на пять или двадцать или любое число, но метод сравнения доходов верхней и нижней части списка остается неизменным. Но пользуются обычно децильным коэффициентом.

Нужно отметить, что коэффициент Джини – не единственный. Есть еще индекс Гувера (он же индекс Робин Гуда), есть индексы глубины бедности, остроты бедности, есть интегральные индексы (индекс Амартия Сена, объединяющего сразу несколько факторов, распространенность бежности, степень дифференцирования по доходам и уровень материальной недостаточности бедных). Все вместе они создают достаточно объективную картину. Однако опять же нужно понимать, что любые, даже закритические значения всех коэффициентов – это именно объективный фактор, показывающий уровень риска социальной катастрофы. Но сама она – событие вероятностное.

Я, когда писал книгу о ваххабизме, достаточно глубоко изучал эту тему применительно к событиям Арабской весны. Могу сказать, что сегодняшняя ситуация по показателям социального неравенства в России уже хуже, чем в Тунисе, Египте, Сирии перед взрывом 2010-2011 года. Не значительно хуже, но уже хуже. Любые сравнения "хромают", но сам факт того, что мы уже вошли в ситуацию, аналогичную Арабской весне, говорит о многом.

Считается, что критическим уровнем разрыва в доходах является значение 8. В России это значение уже пройдено. Не "в среднем по стране", а в отдельных регионах, но я уже писал, что любая катастрофа наступает тоже постепенно, не везде сразу. Особенно в России, которая в силу своей величины, разного уровня развития регинов, исторических предпосылок всегда очень сильно "разноразвита"

Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Такие данные следуют из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В этих регионах доходы богатых превысили заработки бедных в 8—10 раз, пишут «Известия». Самое сильное неравенство отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе обеспеченная часть граждан получает в 10,2 раза больше (215,9 тысяч против 21,2 тысячи рублей). Вторую строчку антирейтинга занял Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тысяч против 21,3 тысяч рублей). Москва находится на третьем месте. Там разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысяч против 20,3 тысяч рублей).

Далее следует Чукотский автономный округ (8,5 раза), Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза). При этом в среднем по России уровень неравенства немного сократился.

То, что первыми в списке стоят сырьевые регионы, неудивительно. Эта ситуация возникла не вчера. И даже не позавчера. Критический рост неравенства наблюдается давно и он синхронизирован с уничтожением российской промышленности и переводе экономической модели на торговлю сырьем. Именно в сырьевых регионах сегодня концентрируется основной доход, и поэтому уровень разрывов здесь зашкаливает.

Указанные регионы – это слабые звенья цепи. Обрыв цепи никогда не происходит во всех звеньях, она всегда рвется где-то в одном месте. Хотя для корабля, стоящего на якоре, результат обрыва любого звена будет выглядеть одинаковым по последствиям. Тем не менее, список регионов с наивысшим и критическим значением неравенства – это предварительный список "черных лебедей", которые рано или поздно, но прилетят.

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