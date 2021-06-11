Сдавший сомнительный тест на коронавирус российский футболист пропустит Евро-2020

Футболист сборной РФ Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы, его заменит Роман Евгеньев, сообщили в команде.

В заявке сборной РФ Мостового («Зенит») заменит защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, который не попал в первоначальную заявку команды, но тренировался с ней до последнего времени, передает РИА «Новости».

Сборная РФ начнет выступление на чемпионате Европы 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.