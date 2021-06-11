 

Сдавший сомнительный тест на коронавирус российский футболист пропустит Евро-2020

11.06.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Футболист сборной РФ Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы, его заменит Роман Евгеньев, сообщили в команде.

В заявке сборной РФ Мостового («Зенит») заменит защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, который не попал в первоначальную заявку команды, но тренировался с ней до последнего времени, передает РИА «Новости».

Сборная РФ начнет выступление на чемпионате Европы 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Эпидемия, которую нужно остановить. Байден объявил о мерах по контролю за оборотом оружия в США

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

13.04 / Стрельбу в школе в США устроил ученик

12.02 / Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в ДТП на велосипеде

09.07 / PayPal объявила о прекращении внутренних переводов в России

07.02 / Die Welt – в Германии резко выросло число преступлений против политиков

16.10 / ЕС ввел новые санкции против РФ, озвучены “пять вопросов Зеленского”, РФ вышла из консультаций по MH17. Главное за день

08.12 / Ученые установили, что из-за расизма афро-американцы стареют быстрее

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

26.07 / Самолет Москва – Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика