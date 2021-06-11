Филатов оценил слова Руцкого о попытках Ельцина во время путча сбежать в посольство США

«Руцкой и его соратники готовы приписать Ельцину что угодно, лишь бы возбудить к нему ненависть в обществе», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов, комментируя заявление бывшего вице-президента Александра Руцкого о неоднократных попытках Ельцина сбежать в американское посольство в дни августовского путча 1991 года.

«Я не присутствовал там, когда разворачивались эти события. Впервые услышал о том, что Ельцин неоднократно намеревался бежать в американское посольство во время августовского путча только в этом году. Думаю, ничего подобного быть не могло. Ельцин никуда не собирался бежать», – считает Сергей Филатов, занимавший в 1993-1996 годах пост руководителя администрации президента.

По его мнению, «такие высказывания Александра Руцкого – это отголоски ненависти к Ельцину». «Он и его соратники готовы приписать первому президенту РФ что угодно, лишь бы только возбудить к нему ненависть в обществе. Но у них не получается этого сделать. Доверие к Борису Ельцину с каждым годом растет. И никто в это не поверит. А зная Руцкого лично, могу сказать, что он может соврать, не моргнув и глазом. Поэтому подобные заявления – это сказки, которые сложились у него в голове по прошествии времени», – заключил собеседник.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Руцкой заявил, чтоЕльцин в 1991 году в дни выступления ГКЧП несколько раз пытался бежать в американское посольство. «ГКЧП допустил непоправимую ошибку, введя в Москву войска. Этого не надо было делать. В то же время я понимаю этих людей – они стремились любым путем сохранить Советский Союз, сохранить нашу Родину. Глупость в том числе и блокировка Верховного совета РСФСР. Зачем? Создавалось впечатление, что СССР состоит только из РСФСР, в других республиках, входивших в СССР, этого не происходило, что вызывало недоумение», – рассказал Руцкой.

Он пояснил, что занялся обороной здания Верховного совета, где был не только парламент, но и правительство, и президент РСФСР. При этом несколько раз за сутки приходила информация, что вскоре начнется штурм здания с целью захвата руководства РСФСР.

«И каждый раз при информации, похожей на достоверную, Ельцин пытался бежать в американское посольство. В очередной раз я его остановил и просил разрешения лететь в Форос, освобождать арестованного Горбачева. На тот день именно так проходила информация, что Горбачев, президент СССР, арестован», – указал он.

Руцкой отметил, что Ельцин не поверил в успех освобождения Горбачева, но ему все же удалось провести эту операцию. У дачи Горбачева его встретили министр обороны Дмитрий Язов, председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов и председатель КГБ Владимир Крючков. Они заявили, что их не пускают к Горбачеву, а сам президент СССР сообщил, что его блокировали в доме.

В конечном итоге всех удалось забрать с территории, об успехе операции Руцкой доложил Ельцину по телефону.

Автор проекта соглашения о создании СНГ, действующий проректор МГУ Сергей Шахрай в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывал о том, при каких обстоятельствах развалился СССР.