 

США заявили о рекордном росте благосостояния населения на фоне пандемии

11.06.2021, 11:50, Новости дня
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Активы населения США без учета долга физлиц по итогам первого квартала 2021 года достигли рекордных 154,2 трлн долларов, следует из данных Федеральной резервной системы страны.

По данным ведомства, показатель увеличился на 26,3 трлн долларов по сравнению с концом марта 2020 года, когда началась пандемия. В квартальном выражении состояние американцев без учета долга выросло на 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

Объем задолженности физлиц в стране по итогам первого квартала оценивается в 17,2 трлн долларов; чистые активы населения на конец марта 2021 года составляли 136,9 трлн долларов.

Отмечается, что большая часть активов населения США приходится на финансовые активы – 109,6 трлн долларов. В ведомстве указывают, что в квартальном выражении стоимость акций компаний, находящихся в прямом и косвенном владении населения, увеличилась на 3,2 трлн долларов, до 44,098 трлн долларов, а стоимость недвижимости увеличилась почти на 1 трлн долларов, до 33,8 трлн долларов.

Таким образом, рост благосостояния американцев произошел, несмотря на спад экономики.

При этом ВВП США по итогам 2020 года снизился на 3,5%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%.

Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года – тогда показатель опустился на 2,5%. ВВП США в четвертом квартале 2020 года вырос на 4,3% в пересчете на год и снизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Ранее специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году.

Вместе с тем Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России: в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%.



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