 

Школьников, сдающих ЕГЭ по истории, заставили написать опровержение обзоров BadComedian

11.06.2021, 12:53, Разное
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Выпускники, сдающие Единый государственный экзамен по истории, пожаловались на нововведения в контрольно-измерительных материалах.

Вместо классического исторического сочинения часть экзаменуемых была вынуждена написать опровержение «лженаучных фальсификаций/произведений, основанных на распространённых заблуждениях, циркулирующих в сети “Интернет”». В перечень публикаций, чьё содержание требовалось опровергнуть, попали кинообзоры российского блогера Евгения “BadComedian” Баженова.

По словам выпускника одной из московских школ, экзаменуемые начали подозревать об изменениях в задании ещё на стадии оглашения правил проведения экзамена.

– В ходе оглашения правил [проведения экзамена] нам сообщили, что для выполнения 25-го задания требуется обратиться к экзаменатору для получения доступа к компьютеру, если это указано в варианте контрольно-измерительных материалов. Раньше на экзаменах по истории компьютеры не требовались, — заявил выпускник.

Как сообщил юноша, ему предложили опровергнуть кинообзоры BadComedian на фильмы “Викинг”, “Союз Спасения” и “Зоя”, приложив к ним текстовые документы с основными тезисами видеороликов.

– «Зою» я смотрел недавно, так что выбрал именно её. Не знаю, на сколько баллов написал, но, думаю, что обычное сочинение вышло бы у меня лучше, — подытожил экзаменуемый.

В министерстве просвещения заявили, что на данный момент рано делать какие-либо выводы о результатах изменений в ЕГЭ по истории:

– Результаты ещё неизвестны, на данный момент дать оценку нововведениям невозможно, — сообщили в пресс-службе министерства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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