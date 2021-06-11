 

Cвадебный подарок принца Чарльза: автомобиль принцессы Дианы выставлен на аукцион

11.06.2021, 11:30, Разное
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В Великобритании на ближайшем аукционе Reeman Dansie будет выставлен редкий лот – личный автомобиль принцессы Дианы. Об этом сообщило издание The Times. Автомобиль Ford Escort сам по себе – не самое дорогое средство передвижение, тем более для королевских особ, однако его ценность заключается в истории и бывшей владелице.

Эта машина была преподнесена Диане принцем Чарльзом в качестве предсвадебного подарка в 1981 году. За время пользования ее пробег составил 133,5 тысячи километров. Сообщается, что автомобиль буден продан в первоначальном виде: внутри салона сохранилась оригинальная обивка, а снаружи он так и не был перекрашен. К тому же на капоте машины имеется уникальная деталь – серебряный талисман в виде лягушки, который Диане подарила ее сестра, Сара Спенсер. Правда, это копия оригинальной лягушки.

Принцесса Уэльская водила ее лично до августа 1982 года, после чего он был продан. Нынешняя владелица автомобиля, имя которой не уточняется, называет себя большой поклонницей принцессы Дианы. В разговоре с журналистами она призналась, что всегда дорожила этим автомобилем, поэтому все эти годы никому не рассказывала, кто им владел до нее.

Предварительная стоимость машины – 56,6 тысячи долларов, что чуть больше 4 миллионов рублей по нынешнему курсу. Торги запланированы на 29 июня.



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