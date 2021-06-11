Куда держат путь солдаты НАТО?

На днях в одном украинском телеграмм-канале промелькнул приказ Министерства обороны Украины, адресованный Департаменту международного военного сотрудничества о размещении в наших частях военнослужащих НАТО, переброшенных из Афганистана (https://t.me/sheptoon/12270).

По-моему, совершенно напрасно игнорировать подобные вещи, потому что последствия и масштабы грядущих событий ужаснут многих.

Давайте сопоставим имеющиеся факты.

Как известно, в апреле президент США Джозеф Байден объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Чуть позже Североатлантический альянс поддержал эту инициативу и также объявил о намерении вернуть оттуда около 10 тысяч своих военнослужащих. При этом, такие американские издания, как New York Times (https://www.nytimes.com/2021/04/15/us/politics/united-states-al-qaeda-afghanistan.html) и Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/afghan-pullout-leaves-u-s-looking-for-other-places-to-station-its-troops-11620482659?mod=searchresults_pos3&page=1) сообщали, что США планировали перебросить свои войска в соседние республики Средней Азии. Однако, никаких конкретных договоренностей по этой теме достичь не удалось. Более того, в Узбекистане и Таджикистане подобная ситуация вызвала серьезное беспокойствие, так как эти страны не желают распространения у себя насилия.

Вместе с тем, 5-6 мая Украину посещает группа американских дипломатов во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе визита глава Госдепартамента Соединенных Штатов красноречиво заявляет о том, что его страна "совместно с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии".

Не проходит и двух недель, как в Украину прибывают главы Министерств иностранных дел Грузии и Молдовы и совместно с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подписывают меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

И теперь на сцену выходит приказ министерства обороны Украины, который венчает всю эту цепочку событий. Точнее, намекает нам на то, что же сейчас происходит.

А происходит следующее: очевидно, что всех этих профессиональных военных Североатлантического альянса нужно либо отправлять по домам, либо ставить им новые боевые задачи. Но горячих конфликтов, где они могут поучаствовать не так уж и много. Однако, есть тлеющие – Донбасс, Южная Осетия с Абхазией и Приднестровье.

И как мы видим, ребятам из НАТО все-таки нашли работу. Если исходить из приказа МОУ, то видно, что размещать военнослужащих будут на востоке Украины, конкретно вблизи линии разграничения. Что наталкивает на мысли о дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.

Прибавим к этому внезапно появившееся "Ассоциированное трио", которое якобы стремиться интегрироваться в ЕС, но по факту со всем своим грузом проблем вряд ли туда попадет. При этом очевидно, что и Евросоюзу не нужен такой балласт. Соответственно, Украине, Грузии и Молдове просто жизненно необходимо разобраться со своими проблемными территориями. Но, кроме как усилить их присутствием иностранного контингента, видимо, других идей нет. Американцам выгоден такой проект, нам же всем он скорее принесет горе и смерть.

https://politiko.ua/blogpost157652