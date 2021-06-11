Часы Xiaomi можно заряжать от смартфона

По имеющейся информации, компания Xiaomi готовит к выпуску новую модель умных часов с уникальной функцией. Как сообщают инсайдерские источники, наручное устройство можно будет заряжать прямо от смартфона.

Это вполне логичное техническое решение, поясняют специалисты. Ведь емкость аккумулятора среднестатистического смартфона сегодня намного больше, чем у любых умных часов.

Из полученной информации видно, что зарядка будет работать как беспроводная и включаться автоматически. Как только уровень заполнения батареи в смарт-часах упадет до критического значения, она начнет «искать» аккумулятор смартфона. Однако она же будет выключена по достижении 60%. Таким образом, этот метод зарядки можно считать всего лишь вспомогательным.