Американцы усомнились в успехе Байдена на предстоящих переговорах с Путиным

Американцы усомнились в успехе президента Байдена на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиро Путиным. Предполагается, что команда нынешнего президента Штатов может только ухудшить взаимоотношения с РФ.

Читатели американских СМИ ответили сенатору Роту Портману, который дал советы Байдену перед его встречей с Путиным. Он порекомендовал в ходе разговора с лидером РФ проявить жесткость. К тому же политик считает, что важно настоять на том, чтобы Грузия и Украина официально вступили в НАТО.

Те, кто ознакомился с данным материалом, усомнились в том, что эти советы являются правильными. Один из пользователей и вовсе предположил, что команда Байдена только усугубит положение США на мировой арене. Некоторые убеждены, что разговор в свои руки возьмет именно Владимир Путин.

Переговоры двух президентов намечены на 16 июня в Женеве. Путин и Байден намерены затронуть тему развития двусторонних отношений, стратегической стабильности, обсудить борьбу с COVID-19 и некоторые иные вопросы, пишет «Политэксперт».