Поклонники обеспокоены худобой Чернышева, ухаживающего за онкобольной Заворотнюк

Два года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – опухоль головного мозга четвертой стадии. Недавно поклонники увидели кадры репетиции, на который был запечатлен супруг актрисы Петр Чернышев. Многие обеспокоились худобой фигуриста, ухаживающего за онкобольной женой.

Все это время семья борется за жизнь артистки и не оставляет надежд на ее выздоровление. Родные не обсуждают эту больную тему с журналистами и отказываются о каких-либо комментариев. Иногда дочь звезды «Моей прекрасной няни» отвечает на вопросы подписчиков. Единственное, что подтверждает Анна Заворотнюк, так это то, что мать болеет. Актриса лечится дома, а врачи отмечают некоторый прогресс. Однако Анастасия Заворотнюк, по мнению экспертов, вряд ли вернется к полноценной работе. Ей вырезали часть мозга, поэтому некоторые когнитивные функции могут быть нарушены.

Петра Чернышева поклонники звездной семьи видят чаще всего в социальных сетях его коллеги Татьяны Навки. В первый день июля в Сочи стартует мюзикл «Руслан и Людмила», где он вместе с Алиной Загитовой исполняет главную роль. Фигуристка показала, как они с командой снимают рекламные посты. Многие подписчики обратили внимание на то, что 50-летний Петр Чернышев выглядит очень худым. Он сконцентрировался на работе, которая отвлекает его и позволяет оплачивать дорогостоящее лечение супруги.