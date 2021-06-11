Названы самые популярные у иностранцев проекты «Союзмультфильма»

В этом году исполнилось 85 лет студии «Союзмультфильм». По этому случаю СМИ назвали ее самые популярные у иностранцев проекты.

.Легендарный «Союзмультфильм» в этом году отмечает 85 лет со дня создания. За время своей деятельности на нем было создано свыше полутора тысячи различных картин. Эксперты назвали проекты студии, получившие наибольшую популярность за рубежом. Так, успехом у иностранцев пользуются многие работы режиссеров «Союзмультфильма». Стоит отметить, что за все время существования предприятия сразу 14 его лент были признаны лучшими мультфильмами всех времен и народов по версии жюри анимационного фестиваля «Лапута» в Японии.

Самым популярным за границей стал самобытный мультфильм «Ежик в тумане», получивший несколько десятков всевозможных премий. Далее в списке – «Снежная королева» Льва Атаманова и знаменитый «Чебурашка», снятый Романом Качановым по сказке Эдуарда Успенского. Серьезная картина «Старик и море», снятая Александром Петровым, и вовсе в 2000 году стала оскаровским лауреатом.

Пришелся по душе американским кинодеятелям и «Конек-горбунок» от Ивана Иванова-Вано, отмеченный даже студией Disney. Ряд наград имеют и «Каникулы Бонифация» Юрия Норштейна, шедевр Вячеслава Котеночкина «Ну, погоди!», называемый русским ответом «Тому и Джерри». Одиннадцать лет назад его героям, зайцу и волку, посвятили сувенирную монету в Польше. Международный фестиваль анимации во Франции отметил «Троих из Простоквашино», как пишет «Слово и дело», пользуется заслуженной славой в странах Запада и советский «Винни Пух», поставленный Федором Хитруком.

Источник: slovodel.com