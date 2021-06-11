 

Названы самые популярные у иностранцев проекты «Союзмультфильма»

11.06.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году исполнилось 85 лет студии «Союзмультфильм». По этому случаю СМИ назвали ее самые популярные у иностранцев проекты.
.Легендарный «Союзмультфильм» в этом году отмечает 85 лет со дня создания. За время своей деятельности на нем было создано свыше полутора тысячи различных картин. Эксперты назвали проекты студии, получившие наибольшую популярность за рубежом. Так, успехом у иностранцев пользуются многие работы режиссеров «Союзмультфильма». Стоит отметить, что за все время существования предприятия сразу 14 его лент были признаны лучшими мультфильмами всех времен и народов по версии жюри анимационного фестиваля «Лапута» в Японии.

Самым популярным за границей стал самобытный мультфильм «Ежик в тумане», получивший несколько десятков всевозможных премий. Далее в списке – «Снежная королева» Льва Атаманова и знаменитый «Чебурашка», снятый Романом Качановым по сказке Эдуарда Успенского. Серьезная картина «Старик и море», снятая Александром Петровым, и вовсе в 2000 году стала оскаровским лауреатом.

Пришелся по душе американским кинодеятелям и «Конек-горбунок» от Ивана Иванова-Вано, отмеченный даже студией Disney. Ряд наград имеют и «Каникулы Бонифация» Юрия Норштейна, шедевр Вячеслава Котеночкина «Ну, погоди!», называемый русским ответом «Тому и Джерри». Одиннадцать лет назад его героям, зайцу и волку, посвятили сувенирную монету в Польше. Международный фестиваль анимации во Франции отметил «Троих из Простоквашино», как пишет «Слово и дело», пользуется заслуженной славой в странах Запада и советский «Винни Пух», поставленный Федором Хитруком.

Источник: slovodel.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / СК завёл дело на Папу Римского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

31.12 / «Я рада, что помогла вам обрести надежду и подарила новую Конституцию»: Валентина Терешкова поздравила россиян с Новым годом

12.01 / Мнение: Продолжение травли Навального

26.10 / Подорожание жилья снизило эффективность льготной ипотеки

09.09 / Мнение: Актуальное применение гуань дао

24.12 / Мнение: Отговорка

30.03 / Мнение: ВЧК в борьбе с польским террором

25.08 / Уязвимость браузера позволила украсть файлы с iPhone

13.10 / Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи

02.12 / Что делают соцсети со страницами умерших и зачем это нужно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика