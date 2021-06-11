Брежнева впервые прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Константине Меладзе

По словам артистки, премьера песни запланирована на 17 июня.

“После ситуации с [проживающей в России украинской певицей Ани] Лорак по-другому уже смотрю на эту семейку”, – отреагировала на публикацию пользователь сети с ником lubalom_55.

“Вы лучше по-другому посмотрите на свою семейку”, – заявила в ответ Брежнева.

“Однотипная Вера, однотипные песни. Меладзе сдулся с одной женщиной, у него вдохновения было больше, когда у него их было несколько, вот “ВиА Гра” тому подтверждение”, – прокомментировали публикацию подписчики.

“Может, вы свои размышления в свой дневник запишете? И потом проанализируете с психиатром. Потому что у вас работы над собой – бесконечность, а вы в чужие отношения лезете. Это диагноз”, – ответила артистка.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого “лежали в личной плоскости”.

Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить “публичную травлю Меладзе”.

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а Брежнева ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему.

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