“Грудь – супер”, “Это просто секс”, “Как выросла”. Гросу выставила на обозрение пышный бюст

“Снимаем “Малиновые губы”. Догадайтесь, что там будет”, – написала она.

Гросу запечатлена в декольтированном платье и комплекте украшений, с ярко-малиновыми губами.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

“Алина, грудь – супер”, – заявил подписчик tvoyandryha.

“Это просто секс”, – написал floytlouton.

“Как выросла, милаха. А была такая пышка маленькая”, – отметил _alexandr_2000_.

Контекст:

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности “актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – “Разом зі мною” – вышел, когда певице было пять лет.

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