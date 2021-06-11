“Грудь – супер”, “Это просто секс”, “Как выросла”. Гросу выставила на обозрение пышный бюст
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“Снимаем “Малиновые губы”. Догадайтесь, что там будет”, – написала она.
Гросу запечатлена в декольтированном платье и комплекте украшений, с ярко-малиновыми губами.
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“Алина, грудь – супер”, – заявил подписчик tvoyandryha.
“Это просто секс”, – написал floytlouton.
“Как выросла, милаха. А была такая пышка маленькая”, – отметил _alexandr_2000_.
Контекст:
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности “актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.
В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – “Разом зі мною” – вышел, когда певице было пять лет.
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