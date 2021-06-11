 

“Красива серцем”. Группа Kazka презентовала саундтрек к украинскому сериалу. Аудио

11.06.2021, 11:12, Новости дня
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“Красивая сердцем” – эксперимент для группы, ведь здесь манера пения фронтвумен Александры Зарицкий отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычная гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка. У слушателя возникает ощущение единения с музыкой, с собой и окружающим миром, что также является одним из месседжей сериала”, – говорится в релизе клипа.

ВИДЕОАудио: КАZКА / YouTube
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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