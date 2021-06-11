Из Америки с любовью. Джилл Байден заявила, что ее муж “сверхподготовлен” ко встрече с Путиным

“Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он занимался изучением неделями, и работает над этим по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. Боже, да он сверхподготовлен (over-prepared)”, – сказала Байден, отвечая на вопрос о готовности президента США ко встрече с Путиным.

Журналисты также обратили внимание на надпись LOVE на ее куртке.

“Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии”, – прокомментировала первая леди США.

Скриншот: NBC News / YouTube

Как отмечает Reuters, Джилл Байден – “не первая жена президента США, которая использует одежду для передачи сообщений”. Супруга прошлого президента страны Дональда Трампа Мелания во время посещения техасского приюта для детей-мигрантов в 2018 году надела пальто со словами: “Мне правда все равно”.

Байден на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.

Сейчас чета Байденов находится в Великобритании, где встретилась 10 июня с премьером Британии Борисом Джонсоном и его супругой Кэссиди Джонсон. По словам Джонсона, заявление которого опубликовал The Guardian, переговоры с Байденом были “фантастическими”. Он назвал их “глотком свежего воздуха”. На переговорах лидеры обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В Великобритании президент США примет участие в саммите G7. Также первая пара США в ходе этого визита встретится с королевой Елизаветой II.

Оттуда Байдены отправятся на саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, на саммит ЕС – США, и затем на встречу с Путиным в Швейцарию.

Контекст:

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

7 июня Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ОПУ сообщили, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным.

В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

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