 

Вашингтон охватил цикадный ажиотаж

11.06.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Столица США стала эпицентром нашествия цикад — эти насекомые, которые в связи с особенностями своего жизненного цикла массово появляются раз в 17 лет, оккупировали вашингтонские улицы, передаёт NBC. Как отмечается в сюжете канала, хотя у некоторых местных жителей цикады не вызывают ничего кроме отвращения — а к тому же они уже спровоцировали как минимум одно ДТП, — другим они пришлись по вкусу.

Они роятся такими огромными стаями, что их замечают даже синоптики… 

ВЕДУЩАЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ: … а вот это — скорее всего цикады, которых засёк наш радар. 

… а в столице один представитель вида даже добрался до журналиста, прогулявшись по лацкану его пиджака. 
 
ЖУРНАЛИСТ: (с омерзением) Ох! Боже мой! 

 
Ну а в Цинциннати цикада спровоцировала ДТП — вот эта машина разбилась из-за того, что насекомое врезалось водителю прямо в лицо. 
 
Между тем, эпицентр нынешнего вторжения цикад пришёлся на столичный округ Колумбия, и, как и многое другое в тех краях, данное явление раскололо публику. 
 
ДЕВУШКА: По-моему, они мерзкие.
 
Цикад здесь можно обнаружить на тротуарах, в ушах в качестве серёжек — и даже в меню ресторанов: повар Сэнг Луанграт начала изобретать различные блюда, включая, к примеру, «цикады в стиле скампи» (популярное в США блюдо из креветок с чесноком, маслом, белым вином и сыром. — ИноТВ), ещё больше года назад.  
 
СЭНГ ЛУАНГРАТ, повар: Я их воспринимаю скорее не как что-то жуткое или страшное, а как нечто волнующее. Я думаю так: «О, вот из этого и сделаю своё следующее блюдо!». (Смеётся) 
 
В общем, цикады не только громкие — они ещё и вкусные. Уже скоро они пропадут, а следующее поколение народится только в 2038 году, но пока что кругом сплошной цикадный а-ж-ж-жиотаж. 

 
Хелли Джексон, NBC News, Вашингтон.
 
Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.05 / Пашинян назвал инцидент на участке «Севлич» спланированной провокацией Баку

12.03 / Могилевская снялась в ванне обнаженной

18.05 / Группа “Метинвест” инвестирует в реконструкцию пирса в Мариуполе более 12 млн грн

09.03 / Названа самая продаваемая британская певица этого столетия

19.11 / Путин объяснил Минздраву разницу между лечением и «управлением пациентами»

01.10 / Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

20.10 / Обострённое чувство ответственности помогло жителям Японии и Южной Кореи в борьбе с COVID-19

17.11 / Путин признался, что не понял решений Пашиняна

31.10 / На Титане обнаружены сверхактивные молекулы углеводородов

09.10 / В организме человека обнаружены гены, способные регенерировать сетчатку глаза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика