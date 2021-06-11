Скандалы: Поддельные подписи в деле «Ералаша»

Женщины Бориса Грачевского начали борьбу за доли в детском киножурнале

После смерти легендарного Бориса Грачевского на киностудии, похоже, началась ожесточенная борьба за его детище — детский киножурнал «Ералаш». Как стало известно «МК», новый гендиректор компании Аркадий Григорян 9 июня написал заявление в полицию — некто склонял его к передаче его доли в «Ералаше» в пользу двух женщин — бывшей жены и вдовы Бориса Грачевского. Напомним, что ранее вдова Екатерина Белоцерковская обнаружила в документе о воссоединении ООО «Ералаш-Лэнд» (принадлежала Григоряну) и ООО «Ералаш» Грачевского поддельную подпись своего умершего мужа.

Заявление от нового владельца «Ералаша» Аркадия Григоряна поступило в ОМВД России по району Ростокино в среду, 9 июня. Мужчина пояснил, что некто требовал от него передать его долю в ООО «Ералаш» Анне Грачевской (была в браке с Грачевским с 2011 по 2014 годы) и его вдове Екатерине Белоцерковской. Заявитель также просил провести проверку по данному факту.

От комментариев Аркадий Григорян отказался.

— Аркадий Зограбович, вы написали заявление в полицию… Вам угрожали? Вы знаете этих людей?

— Новости распространяются со скоростью света… Нет, извините, я не буду ничего комментировать. Если вы узнали о заявлении, значит, оно должно быть у вас на руках.

А вот бывшая жена Бориса Грачевского — актриса Анна Грачевская — была более словоохотлива. Недавно Анна объединилась с Екатериной Белоцерковской в борьбе за легендарный проект, принадлежавший их любимому человеку.

— Я понятия не имею, откуда это заявление, впервые об этом слышу. Вообще, все документы у Екатерины и вам лучше поговорить с ней. Могу сказать одно, я ее полностью поддерживаю и у нас с ней единое мнение по поводу того, что должно быть в «Ералаше». Рядом с «Ералашем» должны быть наследники, которые могут развивать киножурнал, на который Борис Юрьевич положил свою жизнь.

— То есть у вас похитили журнал?

— Я бы так не стала говорить, это не корректно. Аркадий Григорян действительно работал в «Ералаше», там служил (согласно сайту киножурнала, Аркадий Григорян работает в нем с 1998 года — прим. ред.), являлся директором и занимался хозяйственной частью. Мы просто хотим посмотреть документы и понять, почему именно так были распределены доли. По документам получается, что у Бориса Юрьевича меньше доля, а значит и меньшее участие… Если бы Борис Грачевский был сейчас жив, вопросов бы не было.

— А как были распределены доли?

— Я сейчас точно не скажу. Но если примерно, то у Аркадия Григоряна 50 процентов, у Бориса Юрьевича — 49 процентов.

— Вдова Грачевского Екатерина заявила, что в документе о воссоединении стоит не подпись ее мужа…

— Да, это так. Была проведена экспертиза, которая показала, что подпись не принадлежит Борису Юрьевичу. Мы просто хотим увидеть документы, но нам их не предоставляют. Поэтому рождаются различного толка домыслы…

Дарья Федотова

«Московский Комсомолец»

«Новые Известия», 03.06.21, «Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram»

Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram покойного супруга две фотографии. На первой Борис Юрьевич изображен вместе одним из создателей «Ералаша» Александром Хмеликом. На второй — запечатлен момент, когда режиссер получает орден почета из рук Дмитрия Медведева.

Вдова артиста отметила в подписи, что «приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», пишет 360tv.ru. Во втором посте Белоцерковская написала, что супруг хотел бы, чтобы люди о нем помнили, а соцсети позволят продлить эту память.

Подписчики одобрили решение Екатерины и поблагодарили Белоцерковскую за желание сохранить память о выдающемся творческом человеке.

Что касается «Ералаша», что сейчас действующим генерального директора юмористического журнала является Аркадий Григорян. По словам вдовы, он незаконно завладел правами на «Ералаш».

Вместе с бывшей женой Грачевского – Анной — Екатерина подала договор о разделении долей на экспертизу, утверждая, что подпись Грачевского на документе — поддельная.