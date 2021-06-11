Скандалы: Не генеральское это дело — СИЗО

Генпрокурор Игорь Краснов отказался утверждать обвинительное заключение по делу двух бывших заместителей начальника СД МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского

Сокрушительным поражением следственных органов завершилось расследование уголовного дела в отношении двух бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского. Более года генералы и их подчиненный находились под арестом: СКР считал, что они якобы пытались незаконно освободить от уголовного преследования московского девелопера. Все обвинения, как рассказывал “Ъ”, строились на результатах внутреннего расследования службы собственной безопасности МВД и других оперативных материалах. Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу, а глава надзорного ведомства Игорь Краснов это решение утвердил. В итоге все фигуранты дела вышли на свободу.

Похоже, что точку в деле «генералов МВД» поставил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Он рассматривал вопрос о законности дальнейшего содержания под стражей бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного, экс-следователя по особо важным делам СД полковника юстиции Александра Брянцева. Все они обвинялись, как не раз рассказывал “Ъ”, в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суть обвинения сводилась к тому, что господа Бирюков и Краковский приняли решение о передаче дела московского девелопера Альберта Худояна из столичной полиции в центральный аппарат МВД, а господин Брянцев не только снял арест с фигурирующей в деле недвижимости, но и поспособствовал переводу бизнесмена из СИЗО под домашний арест.

С самого начала защита генералов указывала на сомнительность оснований привлечения их к уголовной ответственности.

Речь шла о том, что поводом для обвинений стали результаты оперативной разработки генералов и полковника. Однако дальнейшие экспертизы, например исследовавшие их переговоры, никакого криминала не выявили. За своих коллег заступались и другие сотрудники СД, написавшие открытое письмо, однако на ход расследования это не повлияло. Но как бы то ни было, фигуранты дела провели под стражей 14 месяцев. А скандал разразился после того, как Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу. После этого вопрос о дальнейшей мере пресечения стал фактически формальностью, однако ее нужно было соблюсти.

Заседание апелляционного суда продолжалось чуть больше часа. Защита троих фигурантов в своих выступлениях настаивала, что ранее озвученные выводы замгенпрокурора Анатолия Разинкина (он отказался утверждать обвинительное заключение) об отсутствии в материалах дела доказательств вины их клиентов и возврате дела на доследование являются веским основанием для отмены решения Мосгорсуда о продлении сроков ареста фигурантов. Тот, напомним, 24 мая продлил срок содержания под стражей бывших высокопоставленных полицейских на 14 суток. Адвокаты требовали отменить это решение и немедленно освободить всех фигурантов.

Александр Краковский, Александр Бирюков и Александр Брянцев, выступая по видеосвязи, поддержали это требование.

А точку в короткой дискуссии поставил представитель Генеральной прокуратуры, который, встав на сторону адвокатов и их подзащитных, отметил, что недавно исчезло и последнее препятствие для отмены арестного решения горсуда.

Он напомнил, что Мосгорсуд, оставляя в мае под стражей сотрудников СД, отметил в своем решении, что постановление господина Разинкина о возврате скандального дела на доследование опротестовано главой СКР Александром Бастрыкиным и на момент рассмотрения судом арестного ходатайства позиция генпрокурора по этой жалобе ему была неясна. Однако, как подчеркнул представитель надзорного ведомства, Игорь Краснов 27 мая полностью поддержал все выводы своего заместителя и окончательно отказал в удовлетворении жалобы главы СКР.

После этого судебное заседание приобрело уже технический характер, и вскоре апелляционный суд, отменив решение Мосгорсуда, посчитал, что все трое фигурантов могут немедленно покинуть СИЗО без избрания им иной меры пресечения. Адвокаты тут же поехали к следственному изолятору, но до ночи их подзащитные оттуда еще не вышли.

Стоит отметить, что постановление Игоря Краснова, которое фактически определило исход расследования, выглядело крайне скупым на формулировки.

Все основные доводы своего заместителя Разинкина господин Краснов поддержал. Так, по мнению генпрокурора, выводы СКР о виновности Александра Краковского, Александра Бирюкова и Александра Брянцева были основаны исключительно на предположениях следователей и противоречат «фактически установленным обстоятельствам». Также господин Краснов отметил обоснованность выводов своего заместителя о том, что фигуранты дела действовали в рамках своих должностных полномочий, а контактов с девелопером, которые могли бы свидетельствовать о корыстных побуждениях полицейских, так и не было выявлено. Отметив, что и результаты оперативно-разыскных мероприятий не содержат доказательств вины фигурантов, Игорь Краснов отдельно отметил, что результаты исследования бывших генералов на полиграфе, которые также фигурируют в деле, вообще не могут считаться доказательствами — согласно решениям Верховного суда.

Адвокаты обвиняемых теперь надеются, что СКР в итоге примет решение закрыть дело, сняв все претензии к фигурантам. «Это будет единственно правильный выход»,— отметил “Ъ” Павел Лапшов, представляющий интересы Александра Бирюкова.

Владислав Трифонов