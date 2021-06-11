Названы самые интересные достопримечательности России
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Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) создали список самых интересных достопримечательностей России, всего их оказалось 15.
В первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), передает RT.
Четвертое место досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое – замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).
Затем в рейтинге представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноименном крае.
Также интересными для посещения были названы: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
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