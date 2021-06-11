В РФ выявили 12,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5853, Санкт-Петербурге – 863, Московской области – 837.

Всего в стране выявлено 5 180 454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 782 183 человек, из них 10 188 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 125 674 человек.

Накануне, 10 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 699. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 806.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.