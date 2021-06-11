 

В РФ выявили 12,5 тыс. новых случаев коронавируса

11.06.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5853, Санкт-Петербурге – 863, Московской области – 837.

Всего в стране выявлено 5 180 454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 782 183 человек, из них 10 188 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 125 674 человек.

Накануне, 10 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 699. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 806.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Иностранный инвестор через суд вынужден был приостановить покупку спиртзавода в Украине

17.07 / За сутки в мире коронавирусом заразилось почти 290 тыс. человек

29.06 / Спрос на туры по РФ вырос в десять раз

11.03 / COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 4 тыс. человек

28.10 / Только полный отказ от ядерного оружия обезопасит мир от его применения

06.04 / Guardian – Джонсон объявил о скором открытии пабов, магазинов и тренажёрных залов

06.06 / Киев посетовал на разочарование самых преданных сторонников евроинтеграции

20.08 / Пираты Сомали захватили судно впервые с 2017 года

16.04 / Продюсер “Дождя” заявила, что дочь осужденного Ефремова стала Сергеем

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика