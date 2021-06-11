Эксперт оценил обеспокоенность США кредитными ловушками Китая

«Цель подобных заявлений Вашингтона – создать у большинства стран-должников негативный образ Китая как страны, с которой опасно взаимодействовать», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов, комментируя заявление главы минфина США относительно выплат другими странами долгов Китаю за счет Вашингтона.

«Во-первых, в реальности это невозможно рассчитать. Бюджеты формируются не так просто, чтобы можно было вычислить, какие именно деньги из взятых у Вашингтона пошли на выплату китайских кредитов», – отметил эксперт клуба «Валдай», врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«Во-вторых, формальных запретов на такое использование денег нет. Полученные от американских фондов финансовые средства могут в том числе пойти и на погашение ранее взятых долговых обязательств», – отметил эксперт.

«В-третьих, это стандартная практика, когда некая страна берет кредит у одного государства, чтобы выплатить долг другому. Поэтому претензии США к странам-должникам беспочвенны. Более того, это никоим образом им не угрожает, поскольку долговые обязательства этих стран перед Китаем не настолько велики в сравнении с оказываемой им помощью со стороны Вашингтона», – отметил китаист.

Собеседник указал, что в число таких должников входят практически все страны Латинской Америки, часть стран Юго-Восточной Азии (например, Лаос) и ряд государств Африки к югу от Сахары. По мнению Маслова, цель подобных заявлений Вашингтона – «создать у большинства стран-должников негативный образ Китая как страны, с которой опасно взаимодействовать».

«В последнее время США выступают против идеи долговых ловушек, которые создает Китай. Многие государства действительно попадают в эти ловушки. Но это связано не столько с агрессивной политикой Китая, сколько с некорректными расчетами стран-должников, которые берут кредит, не очень понимая, как потом вернуть эти деньги. А главная задача США – отдалить от Китая максимальное количество государств», – заключил эксперт.

В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существует риск, что помощь, которую Вашингтон предоставляет другим странам, будет тратиться ими на выплату долгов Китаю. Йеллен признала, что такая проблема существует, «особенно в контексте программ облегчения долгового бремени».

По ее словам, США создали «инициативу по приостановке выплат по долгам и общий механизм, которые являются основой для сокращения и списания части задолженности, неприемлемой для стран с очень низким уровнем доходов». Как сообщила Йеллен, Пекин «обещал участвовать в этих механизмах, регулирующих вопросы задолженности, в качестве равноправных партнеров».

При этом она указала, что облегчение долгового бремени подобных стран будет затруднено без нового финансирования со стороны американских законодателей. В частности, проект бюджета включает около 1 млрд долларов на помощь развивающимся странам в деле борьбы с изменением климата.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.