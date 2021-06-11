 

Проблемы с зубами связали с риском диабета и мышечной слабости

11.06.2021, 10:18, Разное
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В исследовании, которое провели ученые из Университета Симанэ в Японии, приняли участие 635 человек в возрасте от 40 до 74 лет, которые проходили ежегодное медицинское обследование. Чтобы оценить жевательные функции добровольцев, их попросили в течение 15 минут энергично жевать мармеладные конфеты в течение 15 минут, не проглатывая, а затем выплюнуть все, что осталось.

Ученые оценили количество оставшихся конфет и посчитали количество зубов у каждого участника. После этого они измерили окружность икр обеих ног, мышечную массу и силу захвата кисти руки. Добровольцы также заполнили анкеты, где указали данные о хронических заболеваниях и пищевых привычках. Полученные результаты авторы исследования скорректировали с учетом пола, возраста, индекса массы тела, физической активности и вредных привычках участников.

Оказалось, что недостаток зубов и снижение жевательной способности связаны с более слабым захватом кисти, что может указывать на саркопению — потерей мышечной массы, а также сахарным диабетом. По мнению ученых, это вызвано тем, что люди с дефектами зубов не могут пережевывать твердую пищу, в том числе мясо, поэтому начинают употреблять больше мягкой еды с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов. Время приема пищи также сокращается.

Авторы исследования также напомнили о том, что заболевания десен, которые могут привести к потере зубов, связаны с инсулинорезистентности и снижением толерантности к глюкозе, а это важнейшие факторы развития диабета.

«Потеря зубов во многом связана с заболеванием пародонта и, вероятно, с системным воспалением, которое может играть роль в патогенезе диабета и саркопении», — сообщили ученые. Они посоветовали пожилым людям не откладывать визит к стоматологу, стараться медленнее пережевывать пищу и чистить зубы после еды.



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