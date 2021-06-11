Туристам посоветовали опасаться сувенирных штампов

Британская пресса предупредила туристов об опасности сувенирных штампов. Как оказалось, они могут сыграть злую шутку с путешественниками, помешав поездке.

Среди различных подарков и презентов часто можно встретить так называемые сувенирные штампы. Их любят использовать как взрослые, так и дети. Однако подобные “фишки” не настолько безобидны, какими они могут показаться. Об этом написали британские журналисты издания The Sun.

Репортёры рекомендуют быть особенно внимательными с использованием таких штампиков. Необходимо помнить о наличии определенных требований к документам, предоставляемым туристами при пересечении границы. Если же в паспортах, визах и т.п. присутствуют посторонние отметки, человек может получить запрет на дальнейшее перемещение.

Так, одна из британских путешественниц, 60-летняя Тина Сибли из-за подобного инцидента вынуждена была остаться за границей сверх запланированного срока. Приехав в Перу, она поддалась соблазну поставить яркую метку в своих документах. Такая оплошность не позволила ей выехать в Таиланд и вовремя вернуться на родину.

Сувенирные штампы обычно предлагают в местах расположения разнообразных туристических достопримечательностей. К ним относятся Мачу-Пикчу, пограничный контрольно-пропускной пункт берлинской Фридрихштрассе и даже Мемориальный музей мира в Хиросиме. Как пишет «Слово и дело», серьезное отношение к собственным документам поможет избежать неприятных ситуаций и лишних трат.

Источник: slovodel.com