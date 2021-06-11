 

Туристам посоветовали опасаться сувенирных штампов

11.06.2021, 10:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская пресса предупредила туристов об опасности сувенирных штампов. Как оказалось, они могут сыграть злую шутку с путешественниками, помешав поездке.
Среди различных подарков и презентов часто можно встретить так называемые сувенирные штампы. Их любят использовать как взрослые, так и дети. Однако подобные “фишки” не настолько безобидны, какими они могут показаться. Об этом написали британские журналисты издания The Sun.

Репортёры рекомендуют быть особенно внимательными с использованием таких штампиков. Необходимо помнить о наличии определенных требований к документам, предоставляемым туристами при пересечении границы. Если же в паспортах, визах и т.п. присутствуют посторонние отметки, человек может получить запрет на дальнейшее перемещение.

Так, одна из британских путешественниц, 60-летняя Тина Сибли из-за подобного инцидента вынуждена была остаться за границей сверх запланированного срока. Приехав в Перу, она поддалась соблазну поставить яркую метку в своих документах. Такая оплошность не позволила ей выехать в Таиланд и вовремя вернуться на родину.

Сувенирные штампы обычно предлагают в местах расположения разнообразных туристических достопримечательностей. К ним относятся Мачу-Пикчу, пограничный контрольно-пропускной пункт берлинской Фридрихштрассе и даже Мемориальный музей мира в Хиросиме. Как пишет «Слово и дело», серьезное отношение к собственным документам поможет избежать неприятных ситуаций и лишних трат.

Источник: slovodel.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

30.10 / Почему Лукашенко увольняет силовиков: Падает последняя опора режима

19.09 / Лига в кармане

27.05 / “Дни.ру” раздают подарки: сертификат на две ночи в роскошном отеле Movenpick в Москве

15.10 / В Подмосковье ребенок выжил при падении из окна восьмого этажа

22.04 / С 1 мая аккредитация журналистов в Госдуме не распространяется на столовую

24.07 / Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

01.08 / Мнение: Россия богатеет квартирами, борьба с госкомпаниями и постсоветская кулинария

21.12 / «Барахло всякое»: Укупник рассказал, на что Галкин потратил первые гонорары

20.02 / Мнение: Австро-венгерские смартфоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика