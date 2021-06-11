 

Японские ученые установили, что импотенцию можно определить по походке

11.06.2021, 10:16, Разное
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По словам японских ученых, которые представляют Университет Хиросаки, импотенцию можно определить по походке представителей сильного пола. Об эректильной дисфункции испытуемых свидетельствовала высота подъема ног, а также длина шагов.
Эксперты из Японии записали походку 324 представителей сильного пола. После этого их оценили по пяти пунктам с помощью специального теста, определяющего индекс эректильной функции. В зависимости от того, какие были симптомы, испытуемых разделили на две группы. Оказалось, что между короткими шагами и импотенцией существует связь. Мужчины с такими показателями на 40% чаще страдали от эректильной дисфункции. Когда у них были более сильные тазовые мышцы, потенция и поддержание эрекции на уровне были стабильными.

По словам ведущего автора исследования Синго Хатакеяма, ключевыми факторами «мужской силы» являются гибкость конечностей и таза, а также сила мышц. Результаты данного исследования подтвердили выводы предыдущей научной работы. Повышенный риск импотенции исследователи связывают со снижением физической активности.

Источник: ufacitynews.ru



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