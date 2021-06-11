Японские ученые установили, что импотенцию можно определить по походке

По словам японских ученых, которые представляют Университет Хиросаки, импотенцию можно определить по походке представителей сильного пола. Об эректильной дисфункции испытуемых свидетельствовала высота подъема ног, а также длина шагов.

Эксперты из Японии записали походку 324 представителей сильного пола. После этого их оценили по пяти пунктам с помощью специального теста, определяющего индекс эректильной функции. В зависимости от того, какие были симптомы, испытуемых разделили на две группы. Оказалось, что между короткими шагами и импотенцией существует связь. Мужчины с такими показателями на 40% чаще страдали от эректильной дисфункции. Когда у них были более сильные тазовые мышцы, потенция и поддержание эрекции на уровне были стабильными.

По словам ведущего автора исследования Синго Хатакеяма, ключевыми факторами «мужской силы» являются гибкость конечностей и таза, а также сила мышц. Результаты данного исследования подтвердили выводы предыдущей научной работы. Повышенный риск импотенции исследователи связывают со снижением физической активности.

Источник: ufacitynews.ru