 

Звезды порекомендовали места для отпуска в России

11.06.2021, 10:16, Разное
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Знаменитости дали свои рекомендации по поводу мест отдыха в России. В ближайшие дни граждан ждет три выходных, которые можно провести в путешествии.
Ведущая Оксана Пушкина появилась на свет в Карелии. Этот регион находится в треугольники Кижи-Валаам-Соловки. У туристов будет возможность посетить Ладожское, а также Онежское озера.

Сергей Пекин приехал покорять Москву из Пензы. По его словам, в данном регионе можно посетить множество уникальных мест. У россиян есть возможность попасть на могилу писателя Лермонтова. Также можно посетить занимательную экскурсию по хрустальному заводу Никольский и приехать на родник Кувака. Недалеко от аэропорта находится район Спутник с чистыми прудами и зонами отдыха.

Виктория Боня предложила россиянам отдохнуть в Забайкалье. Сама знаменитость появилась на свет в Читинской области. В данном регионе туристы могут погулять по лесу, собрать ягоды и грибы.

Анастасия Стежко советует отправиться Калининград, а Оксана Сташенко в Самару. Некоторые посоветовали посетить Крым.

Источник: www.rambler.ru



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