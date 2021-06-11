Звезды порекомендовали места для отпуска в России

Знаменитости дали свои рекомендации по поводу мест отдыха в России. В ближайшие дни граждан ждет три выходных, которые можно провести в путешествии.

Ведущая Оксана Пушкина появилась на свет в Карелии. Этот регион находится в треугольники Кижи-Валаам-Соловки. У туристов будет возможность посетить Ладожское, а также Онежское озера.

Сергей Пекин приехал покорять Москву из Пензы. По его словам, в данном регионе можно посетить множество уникальных мест. У россиян есть возможность попасть на могилу писателя Лермонтова. Также можно посетить занимательную экскурсию по хрустальному заводу Никольский и приехать на родник Кувака. Недалеко от аэропорта находится район Спутник с чистыми прудами и зонами отдыха.

Виктория Боня предложила россиянам отдохнуть в Забайкалье. Сама знаменитость появилась на свет в Читинской области. В данном регионе туристы могут погулять по лесу, собрать ягоды и грибы.

Анастасия Стежко советует отправиться Калининград, а Оксана Сташенко в Самару. Некоторые посоветовали посетить Крым.

Источник: www.rambler.ru