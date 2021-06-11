 

“Ого, разнесло!” Нелли Уварова из “Не родись красивой” потрясла поклонников своей полнотой

11.06.2021, 10:14, Новости дня
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41-летняя Уварова пришла в студию программы “Вечерний Ургант” на “Первом канале”. Эфир был посвящен 100-летию Российского академического молодежного театра, в котором она служит. В кадре артистка появилась в длинном платье бирюзового цвета и светлой куртке. Позже фотографию с эфира выложили на официальный Instagram-аккаунт программы.

“Ого, Нелли разнесло!” – написала под постом tatianasilvestro.

“Нелли Уварову не узнать теперь. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева из сериала “Не родись красивой” (2005–2006)!” – оставил комментарий aleksejsustov1994.

“Я думала, бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева”, – прокомменитровала irulan23.

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A post shared by Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Некоторые подписчики страницы, наоборот, одобрили изменения во внешности Уваровой.

“Прекрасно выглядит Нелли! Не знала, что она моя ровесница”, – восхитилась sakurambo_cosm.

“Нелли какая красивая!” – написала ka.rolina8537.

Контекст:

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в литовском городе Мажейкяй в русско-армянской семье. В 2001 году окончила актерский факультет Всероссийского госинститута кинематографии имени Герасимова, начала играть в Российском академическом молодежном театре.

В 1999 году дебютировала на экране. Самой известной ролью Уваровой остается Катя Пушкарева из сериала “Не родись красивой” 2005 года.

Уварова замужем за коллегой по театру Александром Гришиным, воспитывает двоих детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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