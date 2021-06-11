“Ого, разнесло!” Нелли Уварова из “Не родись красивой” потрясла поклонников своей полнотой

41-летняя Уварова пришла в студию программы “Вечерний Ургант” на “Первом канале”. Эфир был посвящен 100-летию Российского академического молодежного театра, в котором она служит. В кадре артистка появилась в длинном платье бирюзового цвета и светлой куртке. Позже фотографию с эфира выложили на официальный Instagram-аккаунт программы.

“Ого, Нелли разнесло!” – написала под постом tatianasilvestro.

“Нелли Уварову не узнать теперь. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева из сериала “Не родись красивой” (2005–2006)!” – оставил комментарий aleksejsustov1994.

“Я думала, бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева”, – прокомменитровала irulan23.

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Некоторые подписчики страницы, наоборот, одобрили изменения во внешности Уваровой.

“Прекрасно выглядит Нелли! Не знала, что она моя ровесница”, – восхитилась sakurambo_cosm.

“Нелли какая красивая!” – написала ka.rolina8537.

Контекст:

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в литовском городе Мажейкяй в русско-армянской семье. В 2001 году окончила актерский факультет Всероссийского госинститута кинематографии имени Герасимова, начала играть в Российском академическом молодежном театре.

В 1999 году дебютировала на экране. Самой известной ролью Уваровой остается Катя Пушкарева из сериала “Не родись красивой” 2005 года.

Уварова замужем за коллегой по театру Александром Гришиным, воспитывает двоих детей.

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