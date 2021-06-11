 

Глинская объявила о помолвке

11.06.2021, 10:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как думаете, что я ответила?” – подписала она фото. Глинская не называет в сети имя своего избранника, но изредка делится с подписчиками совместными фото. 

“Класс. Поздравляю”, – отреагировал на публикацию судья шоу “МастерШеф” на СТБ Владимир Ярославский. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Контекст:

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Первый брак Глинской распался после потери ребенка. У ее нынешнего избранника от предыдущих отношений есть сын. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / США поддержали решение ВОЗ не публиковать предварительный доклад о COVID

02.03 / Наивысшая награда украинского МИД будет носить имя Зленко

30.06 / Россия покинула тройку главных экспортеров нефти и нефтепродуктов в США

23.07 / В разработке гиперзвуковых ракет США отстают от России и Китая

06.11 / В Подольске обстреляли автомобиль с ребенком

15.04 / В Киеве опровергли переговоры Зеленского и Макрона о поставках воды в Крым

07.11 / Яценюк назвал “очень интересным” планировать стратегию Украины на будущее при нынешней ситуации с COVID-19

12.07 / Бабиков о Януковиче: Я его представлял в суде, но защитником не был

13.07 / Ляшко: Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса

09.06 / “Слуга народа” возглавляет рейтинг политических партий – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика