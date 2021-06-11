Глинская объявила о помолвке

“Как думаете, что я ответила?” – подписала она фото. Глинская не называет в сети имя своего избранника, но изредка делится с подписчиками совместными фото.

“Класс. Поздравляю”, – отреагировал на публикацию судья шоу “МастерШеф” на СТБ Владимир Ярославский.

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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Контекст:

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Первый брак Глинской распался после потери ребенка. У ее нынешнего избранника от предыдущих отношений есть сын.

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