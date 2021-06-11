Сивохо в Мариуполе представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины

Лидер НППЕ Сергей Сивохо рассказал, что в основу представленного документа легла работа Платформы в сотрудничестве с Украинским институтом политики над правками к законопроекту о переходном периоде.

“Впервые за семь лет войны на Донбассе появилась Гуманитарная стратегия воссоединения Украины. В разработке принимали участие ведущие украинские академики, а также эксперты по вопросам урегулирования конфликтов. Стратегия сможет стать основой государственной политики реинтеграции Донбасса. Она направлена на возвращение людей, а уже потом – территорий!” – сказал Сивохо.

В Украине сегодня одновременно существует несколько законов, которые определяют конфликт на Донбассе и условия его урегулирования абсолютно по-разному, добавил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

“Такая ситуация крайне негативно влияет на последовательность государственной политики в урегулировании конфликта, создает хаос. Представленная Гуманитарная стратегия воссоединения Украины как раз должна преодолевать этот хаос, создавать единство во власти”, – отметил он.

https://www.facebook.com/nppe.ua/posts/311238297323509

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко поддержал инициативу.

“Когда мы в 2015 году задавали вопрос жителям Мариуполя “а любите ли вы свой город?”, всего лишь 36% отвечали “да”. А сегодня уже 89% отвечают “да, мы любим город Мариуполь”. И это наше ключевое достижение. Я хочу, чтобы в Гуманитарной стратегии воссоединения Украины мы красной линией показали людей, их любовь и стремление к воссоединению через их сердце, через их отношение и через развитие. Я уверен, мы вернем и объединим всю Украину”, – сказал мэр города.

Сивохо сообщил, что в ближайшее время запланирован ряд таких мероприятий вдоль линии соприкосновения и на завершающем этапе – в Киеве. Полный текст Стратегии будет опубликован на сайте Платформы, и каждый желающий сможет принять участие в обсуждениях и внести свои предложения, рассказал он.

фотогалерея

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Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

На мероприятии выступил профессор кафедры политологии Киево-могилянской академии Валентин Якушик



Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник: Гуманитарная стратегия воссоединения Украины должна создавать единство во власти



Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Марина Ставнийчук, глава правления общественной организации “За демократию через право”, государственный и общественный деятель: Очень важно, что сегодня общественность ставит этот вопрос уже в контексте подготовленной Стратегии специалистами, а не просто любительскими силами



Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Народный депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш: Наша задача – не играться в эту игру, в поляризацию запада и востока, а наоборот, искать то, что нас объединяет. Украина – должна быть для всех нас!



Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

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