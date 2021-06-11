 

США продолжат вводить санкции в связи с “Северным потоком – 2” – Госдеп

11.06.2021, 10:14, Новости дня
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Журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Прайса, значит ли отказ США от санкций против компании-оператора “Северного потока – 2” и ее гендиректора Маттиаса Варнига, что в Вашингтоне согласились с достройкой газопровода без дальнейших ограничений, как это считают в Берлине.

Прайс ответил, что целью США остается обеспечение того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента к принуждению против Украины или кого-либо еще на восточном фланге НАТО.

“Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, участвующих в санкционированной деятельности. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода”, – сказал Прайс.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”. 

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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