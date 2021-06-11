 

Российским пенсионерам рассказали о летних льготах

11.06.2021, 10:06, Разное
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Летом россияне могут рассчитывать на целый ряд преимуществ. Так, во многих регионах действуют специальные акции для пожилых дачников. С помощью этой льготы пенсионерам можно бесплатно получать семена огурцов, помидоров, капусты, свеклы и других культур.

Спросом пользуются программы по предоставлению бесплатного бензина. Однако эта льгота распространяется не на всех пенсионеров. Компенсация за топливо положена гражданам, обладающим определенными наградами, и ряду других льготников.

Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что сегодня некоторые пожилые россияне получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на нее имеют граждане, у которых размер платы превышает 22% от ежемесячного дохода всей семьи.

Еще одна льгота позволяет пенсионерам сэкономить на проезде. Россияне могут бесплатно получить билет до санатория или другого место лечения. Кроме того, для них действуют скидки – 50% на билеты на поезда дальнего следования, передает Life.ru.

Ранее “Дни.ру” рассказали про льготы пенсионерам в период пандемии. Многим пожилым гражданам разрешили отсрочку по возврату долгов. Вместе с этим было введено ограничение: сумма задолженности не должна была превышать один миллион рублей.



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