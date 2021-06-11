Новости о проекте Bellingcat «мониторинг анти-равенства»

«Мониторинг анти-равенства» — проект Bellingcat по расследованию деятельности ультраправых с помощью открытых источников. Мы рады сообщить, что расширили нашу деятельность и теперь работаем по более чем 20 странам в Центральной и Восточной Европе. Нас интересуют потенциальные авторы статей, партнеры и участники семинаров.

В последние годы мы опубликовали несколько важных расследований об ультраправых. Мы продолжаем исследовать и мониторить ультраправые группы и отдельных лиц, сотрудничая с теми, кто борется с дискриминацией, ультраправой риторикой и насилием в своих странах.

В течение следующих двух лет мы планируем публиковать расследования (как на сайте Bellingcat, так и на ресурсах местных партнеров), где раскрывается характер, масштаб, структура и деятельность ультраправых движений в Центральной и Восточной Европе. Страны, которые нас интересуют: Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Нас интересуют материалы, где с помощью методов исследования открытых источников раскрывается новая информация об ультраправых в Центральной и Восточной Европе. Примеры наших материалов за последние годы: расследование противодействия Стамбульской конвенции со стороны армянских ультраправых, изучение россиян и украинцев, которые переводили и популяризовывали манифест крайстчерчского террориста Брентона Тарранта, а также рассказ о том, как американский неонацист пытался обосноваться в Сербии.

Учитывая специфику работы Bellingcat, наш проект в первую очередь посвящен исследованию по открытым источникам в сети, а не репортажам с мест событий.

Ниже приведен (неполный) список тем, которые мы хотели бы осветить:

– ультраправые группы, деятельность которых (практически) не освещается с критической стороны в странах, где они действуют, на местных/региональных языках и/или в мировых СМИ;

– высказывания ненависти в сети и онлайн-кампании ультраправых групп/отдельных лиц (например, против LGBT+, феминизма, национальных меньшинств и т.п.);

– новые методы и схемы организации ультраправых, в том числе на новых онлайн-платформах;

– транснациональные связи ультраправых групп/отдельных лиц;

– финансирования ультраправых групп;

– связи ультраправых групп/деятелей с мейнстримными группами/государственными организациями.

Кроме того, если у вас есть многообещающие зацепки для исследования, или же вам известно об интересных темах, которые, по вашему мнению, могут подойти для Bellingcat, не стесняйтесь обращаться к нам.

Участники проекта, в том числе переводчики, получат вознаграждение за свою работу. Мы также будем стараться как можно быстрее обеспечивать перевод этих расследований на местные языки наряду с английскими версиями, которые будут предназначены для более широкой иностранной аудитории.

В течение следующих двух лет в рамках этого проекта мы также проведем несколько тренингов о методологии исследований и мониторинга в сети с прицелом на ультраправые движения в европейском контексте. Если вашей новостной редакции или организации необходимо поучаствовать в таком тренинге, просим связаться с нами по адресу [email protected].

Если у вас есть идеи для материалов, предложения и/или вопросы о нашей работе по этому проекту, в том числе предложения партнерства, вы также можете связаться с нами по указанному выше электронному адресу. У нас также есть аккаунт в твиттере @BCatMonitoring.

Этот проект стал возможен благодаря финансированию от фонда Swedish Postcode Foundation.