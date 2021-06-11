В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

В Центральном федеральном округе потепление начнется с воскресенья, в начале следующей недели температура поднимется на 1-2 градуса, но затем вновь станет холоднее, сообщили в Гидрометдцентре.

«По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на 1-2 градуса можно ожидать к началу следующей недели», – пояснил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главный специалист организации Марина Макарова отметила, что дождей с воскресенья станет меньше.

«Дожди были связаны с южным циклоном, который в предыдущую неделю определил погоду на юге… Начиная с воскресенья, инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух… Пока не ожидается жара», – сказала она.

Температура днем составит около 20-25 градусов, ночи также будут теплыми – 10-15 градусов, также будет больше солнца.

«Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», – отметила специалист.

Такое лето характерно для 1960-1990-х годов, сказали в Гидрометцентре. На данный момент отмечается потепление, потому нормы пересмотрят.

Вильфанд добавил, что в Москве наблюдается близкий к «старым» климатическим нормам климат. «Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная», – указал он.

Макарова отметила, что дожди, которые наблюдаются в столице, нельзя считать рекордными. «Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета», – уточнила Макарова.

Ранее синоптики пообещали облачную погоду с кратковременными дождями и грозами в Москве и Подмосковье.