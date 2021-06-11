Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020

Футболисты сборной Шотландии не станут преклонять колени в поддержку движения против расового неравенства, информирует Шотландская футбольная ассоциация.

В заявлении шотландской сборной говорится, что ее футболисты будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма. «Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение», – передает газета «Коммерсант» слова капитана шотландцев Энди Робертсона.

Первый матч с участием сборной Шотландии на групповом этапе Евро-2020 пройдет 14 июня, она сыграет с командой Чехии.

Игроки сборной Англии ранее заявили, что будут преклонять колени перед всеми матчами Евро-2020. При этом в начале июня болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии.

В марте бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».