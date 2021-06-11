Названы полезные свойства воды с куркумой

Медики рассказали, какими полезными свойствами обладает вода с куркумой. Только несколько лет назад исследователи открыли положительный эффект данной специи.

Куркума способна подавлять воспалительные процессы. Она делает это также эффективно, как и некоторые лекарственные препараты. К тому же специя защищает мозг, предотвращая отложение в органе определенных белковых комплексов, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Один грамм куркумы способен в течение шести часов активизировать рабочую память. Такого мнения придерживаются австралийские ученые. Результаты лабораторных тестов показали, что куркума имеет противораковые свойства, улучшает пищеварительный процесс.

Компоненты, находящиеся в специи, поддерживают здоровье печени и защищают сердце. Куркумин является очень полезным для сохранения сосудов. В специи содержатся антиоксиданты, также считается, что она помогает в лечении депрессии. Специалисты рекомендуют пить стакан воды с куркумой утром после пробуждения.

Источник: www.focus.de