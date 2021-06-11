Кардиолог Глаголев объяснил, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Врач-кардиолог Владимир Глаголев в ходе интервью рассказал, что пациенты чувствуют на грани инфаркта. По его словам, человека должно насторожить появление резкой боли.

Примерно в 30% случаев инфаркт не вызывает никаких неприятных ощущений в грудной клетки. Если человек чувствует постоянную боль слева в данной области, необходимо не откладывать визит к врачу. Перед инфарктом дискомфортные ощущения появляются в зубах, шее, руке, ухе, поясницы и животе. Любые ненавязчивые боли требуют обращения к специалисту.

Доктор назвал характерные признаки инфаркта миокарда. Речь идет о боли в груди, которая сопровождается холодным потом, сильной одышкой, потерей сознания, ощущением наступления летального исхода. Иногда такое состояние легко спутать с панической атакой. Однако в случае нее самочувствие ухудшается в течение 20-ти минут, а потом неприятные симптомы отступают.

Источник: rg.ru