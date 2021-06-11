 

Ученые: Достаточный уровень витамина D может улучшить исход лечения рака груди

11.06.2021, 9:16, Разное
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Ученые после проведения исследования пришли к выводам, что пациенты с раком груди, которые при постановке диагноза имели достаточный уровень витамина D, могли рассчитывать на более благоприятный исход лечения рака груди. Этим вопросом занимались специалисты Центра онкологического лечения Розуэлл-Парк под руководством Сун Яо.
В процессе исследования выяснилось, что у чернокожих пациенток самый низкий уровень витамина D. Ученые предполагают, что результаты данной научной работы помогут найти новый способ, который станет эффективным при борьбе с раком груди.

По словам доктора Элис Полис, витамин D образуется, когда на кожу человека попадают солнечные лучи, а также он есть в некоторых продуктах. Специалист Института женского здоровья Northwell Health, расположенного в Вестчестере, отметила, что особенно эти результаты важны для чернокожих женщин.

В исследовании ученых принимали участие 4 тысячи пациентов, за которыми наблюдали на протяжении десяти лет. У них проверили уровень витамина D в организме. Испытуемых разделили на три группы: те, у кого наблюдался дефицит витамина, с недостаточным уровнем и достаточным. У пациенток из последней группы риск умереть в течение 10 лет от рака груди был на 22% ниже, а от остальных причин – на 27%.

Источник: aobe.ru



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