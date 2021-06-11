Бахматюк: Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. МВФ в следующие три года нам не нужен

“На самом деле Украине МВФ следующие три года не нужен. Она будет иметь [позитивный] платежный баланс. Понятно, не такой, как у Китая. Но как минимум $10–15 [млрд] долларов у нее будет лишних. То есть у нее не будет проблем с валютой. Поэтому сейчас и риторика чуть-чуть меняется”, – сказал бизнесмен.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский “это знает”.

“Плюс конъюнктура на зерно, плюс конъюнктура на подсолнечное масло. Если брать эти три составляющих, чуть-чуть IT и другой экспорт – мы идем в плюсе. То есть, в принципе, хуже жить не будем. Соответственно, если мы хуже жить не будем, это как минимум дает возможность обществу успокоиться и спокойно [жить]… Будем ли мы жить лучше – вопрос”, – отметил Бахматюк.

По его словам, “единственный экспорт, который не падал во время войны, – это экспорт продуктов питания”.

“Но постоянно эксплуатировать это только из желания рассказывать, что мы такие уникальные, нельзя. Надо продвигать себя. Плюс надо потреблять то, что есть сегодня. Мировая конъюнктура для Украины. Через три года конъюнктура может поменяться. И что будет через три года? Все меряют только узкими циклами. Когда секси – надо максимально заезжать в процесс. Надо ехать в ту страну, в которую ты поставляешь на миллиард долларов какую-то продукцию, и брать $10 млрд. Надо сказать: “Ребята, может, вам надо больше? Но вы должны вложиться в инфраструктуру, в те проекты, которые обеспечивают поток сырья и движения к вам”, – объяснил Бахматюк.

Бахматюк: Я готов вернуться в Украину, если мне назначат залог 50 млн грн. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Зеленский выражал уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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