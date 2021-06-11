«Сухой» подал иск к Сбербанку на 291 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», требующего взыскать около 291 млн рублей со Сбербанка, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 10 июня и к рассмотрению еще не принят, передает РИА «Новости». Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

В октябре 2020 года «Сухой» предъявил иск Сбербанку на сумму около 232 млн рублей. Его основания также не сообщались, суды слушали дело в закрытом режиме. Известно только, что иск был удовлетворен частично.

Также «Сухой» и Сбербанк судились с 2016 по 2020 год из-за заключенных в 2013–2014 годах сделок поставочного валютного опциона. Иск в интересах «Сухого» тогда подала прокуратура Москвы. Она потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК «Сухой» и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля.

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля «Сухой» обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 млн долларов. Всего предполагалось списание со счетов «Сухого» в общей сложности около 13,5 млрд рублей до 2018 года. В итоге арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд в январе 2020 года признали сделки недействительными.

Напомним, в начале июня «Сколково» подало иск к Сбербанку на 467 млн рублей.