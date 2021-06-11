Пушков обвинил Горбачева в «сокрушительном поражении» СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отличался «невнятным мышлением» и «политической нерешительностью», которые привели к сокрушительному поражению страны на международной арене, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Пушков заявил, что, на его взгляд, бывший советский лидер отличался «невнятным мышлением» и «политической нерешительностью», приведшим к сокрушительному поражению страны на международной арене, пишет газета «Аргументы недели».

«Будучи с 1985 года лидером одного из самых мощных государств мира, имея в руках гигантский политический аппарат, Горбачев все отдал – и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР. Это не моя субъективная оценка – это объективная констатация факта», – отметил сенатор.

Он отметил, что Горбачеву не удалось выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Кроме того, по вине политика Советский Союз отказался от своих позиций в Африке, Латинской Америке, Азии и Европе.

«Кто-то скажет: это потому что Венгрия, Польша, Румыния хотели оторваться от Советского Союза. Да, хотели. Но это вовсе не означало, что мы должны были мостить им дорогу в НАТО», – сказал Пушков.

Также он раскритиковал решение Горбачева вывести советский военный контингент из ГДР, поскольку это лишило его возможности торговаться с США по вопросу объединения Германии.

Член Совета Федерации заключил, что считает экс-президента СССР «глубоко бездарным» политиком.

Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил об ответственности Горбачева за приближение НАТО к границам России, а «Коммунисты России» собирались провести «народный суд» над Горбачевым и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.