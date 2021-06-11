Отдыхающие не по средствам россияне ответят по закону

С 1 июля 2021 года информация обо всех тратах россиян, которые находятся в отпуске, будет в режиме реального времени передаваться в Федеральную налоговую службу (ФНС).

– Мы обратили внимание, что десятки тысяч граждан проводят отпуск в пятизвёздочных отелях и питаются в лучших ресторанах. При этом многие из них официально зарабатывают ниже среднего по стране. Возникает вопрос, откуда такой разрыв, как человек при зарплате в тридцать тысяч может жить в гостинице, где стоимость проживания в сутки равна его месячному жалованию? Сейчас мы можем контролировать все платежи в режиме реального времени. Специальная программа будет сопоставлять доходы и траты граждан и в случае их явного несоответствия сообщать инспектору. После этого мы пригласим налогоплательщика на беседу, где попросим уточнить источники незадекларированных доходов. Мы должны понимать, что налоги – это фундамент государства, это зарплаты врачей и учителей, это пенсии, это поддержка культуры и науки. Именно поэтому в Америке преступления, связанные с налогами, считаются тяжкими, за обман государства там можно отправиться в тюрьму на пятнадцать-двадцать лет, – заявил руководитель ФНС Даниил Егоров.

С 1 июля новая система будет работать только на юге России: в Краснодарском крае и в Крыму, но уже в 2022 году в ФНС будут поступать данные о платежах на всей территории страны.

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