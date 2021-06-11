 

Запах фекалий может говорить о раке поджелудочной железы

11.06.2021, 8:18, Разное
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Медики заявили, что запах фекалий нередко свидетельствует о раке поджелудочной железы. По этому признаку можно определить болезнь на ранней стадии.
Рак является серьезным заболеванием, при котором в определенной части тела происходит бесконтрольный рост клеток. Они способны поражать здоровые ткани и органы. Когда данный процесс осуществляется в верхней части живота, то можно говорить об онкологии. На симптомы рака нужно реагировать своевременно, только тогда стоит рассчитывать на позитивную динамику лечения.

По словам медиков, необходимо обратить внимание на неприятный запах фекалий. Он может появляться из-за недостаточного количества в кишечнике ферментов поджелудочной железы. Как следствие, нарушается процесс всасывание, поскольку пища не переваривается. Если эта система работает медленно, стул становится твердым и сухим, а процесс дефекации затрудненным.

Симптомами данного вида онкологии является желтуха, темная моча, зуд, отсутствие аппетита, чувство усталости, высокая температура тела.

Источник: www.medikforum.ru



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