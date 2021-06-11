 

Крапивина о Киркорове и Даве: “Утопила бы в реке”

11.06.2021, 8:18, Разное
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Экс-продюсер популярной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в социальных сетях продолжила критически высказываться о Филиппе Киркорове и Даве. Она заявила, что утопила бы их еще в реке, когда они были младенцами.
Пользователи считают, что поведение Киркорова и Давы на премии «МУЗ-Тв» является обычным фарсом. Как считают подписчики Крапивиной, артисты просто хотели разыграть публику. Продюсер убеждена, что своим поведением знаменитости позорят своих родителей.

Конфликт начался после того, как Крапивина позволила себе довольно резко высказаться в отношении Киркорова и Давы. Король отечественной эстрады в социальной сети Instagram обрушился с критикой на нее. Позже стало известно, что Крапивина больше не является продюсером певицы Светланы Лободы. Она заявила, что не желает иметь ничего общего со сферой шоу-бизнеса. Сама же Лобода никак не прокомментировала эту новость.

Крапивина решила поставить точку в данном вопросе. Она заявила, что больше на намерена наблюдать за чужими глупыми поступками.

Напомним, что на премии канала «МУЗ-Тв» Киркоров и Манукян появились на свадебном кабриолете в образе жениха и невесты. Король отечественной эстрады надел элегантный белый костюм, а его коллега выбрал классический черный.



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