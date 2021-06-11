 

Рэпер Дава устроил скандал на лобном месте «ДОМа-2»

11.06.2021, 8:18, Разное
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Рэпер Дава устроил скандал на лобном месте реалити-шоу «Дом-2». С недавнего времени он является ведущим данного проекта. Изначально участники пытались относиться к артистку благосклонно, а сейчас некоторые открыто дерзят ему.
Скандал произошел из-за довольно бурной личной жизни участницы Кристины Лясковец. На съемочной площадке она пытается построить отношения с Глебом Малмыгиным, но в совместном будущем с ним пока не уверена. Обсуждая расставание с молодым человеком, Лясковец даже не смогла объяснить своих чувств. Она заявила, что парень ей нравится, но больше ничего говорить не намерена.

Дава призвал девушку вести себя более адекватно. Ведущий не понимает, какой смысл ей находиться на телестройке, где обсуждаются отношения. Давид Манукян спросил Лясковец, какова ее цель пребывания на проекте, и попросил разговаривать нормально.

Конфликт ведущего и участницы ничем не закончился. Дава на лобном месте продолжил разбираться в отношениях других пар. Многих фанатов реалити насторожило решение продюсеров пригласить Манукяна на пост ведущего. Когда вышли первые эфиры с его участием, стало понятно, что он хорошо справляется со своим обязанностями. Даве удалось найти общий язык с теми, кто находится на съемочной площадке.

Источник: www.starhit.ru



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