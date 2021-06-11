 

В Ровенской области пчелы насмерть покусали мужчину – медики

11.06.2021, 8:16, Новости дня
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“Скорую” вызывала жена пострадавшего. В Центре утверждают, что бригада медиков прибыла через три минуты после вызова.

“Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа, вероятно, аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал”, – рассказал прибывший на вызов фельдшер Вадим Кравчук.

Медики констатировали биологическую смерть пострадавшего.

https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/176015044464017

Контекст:

После аналогичного случая с пчелами в мае 2020 года полиция Тернопольской области открыла уголовное производство по статье “умышленное убийство”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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