Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

По мнению Стерненко, отставки судей связаны с “бешеным давлением” на них.

“Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой произвол. Поэтому, совершив произвол меньший (год условно за 1 патрон) решили уйти”, – написал он.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3031203817155947

В комментариях Стерненко также отметил, что кассационная жалоба на этот приговор – в процессе подготовки.

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Такой же срок получил его товарищ, Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука по статье о разбойном нападении на Щербича и оставил в силе приговор первой инстанции по статье о похищении – суд признал активистов виновными, но из-за истечения сроков давности освободил от ответственности.

Кроме того, суд признал Стерненко виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла не о пистолете, его признали стартовым (шумовым), а о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и сообщил, что будет обжаловать приговор в Верховном Суде.

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