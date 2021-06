Флот иранских беспилотников: вид из космоса

«Мы — одна из пяти ведущих стран мира в области беспилотных технологий», — гордо заявлял иранский генерал Шарам Хасаннеджад, командующий подразделением беспилотников «Вали-е Аср», в интервью иранским государственным СМИ в октябре прошлого года.

Слова генерала — не пустое хвастовство. Иран создал значительный арсенал дронов — который теперь можно найти на спутниковых снимках с невиданными подробностями.

4 января 2021 года спутнико WorldView-2 снял часть иранского беспилотного флота на отдаленном аэродроме в пустыне в районе Семнана на севере страны. Сделанный им снимок был эксклюзивно передан Bellingcat Европейским космическим агентством. На нем видны 154 беспилотника различных типов, подготовленных для крупных учений, которые вооруженные силы Ирана провели 6 января.

Вскоре после этого иранские СМИ опубликовали красиво смонтированные видео, в которых демонстрируется смертоносная мощь военных беспилотников. Эти видео были опубликованы в социальных сетях:

Иранская беспилотная программа давно вышла за пределы страны: различные дроны иранского производства появлялись в Ираке, Судане, Сирии, Венесуэле и Йемене. Кроме того, Саудовская Аравия и ООН обвиняли Иран в атаке на нефтяные объекты Aramco в сентябре 2019 года.

В арсенале беспилотников Ирана есть самые разные модели от дронов наведения (которые при бывшем президенте Махмуде Ахмадинеджаде были известны как «посланцы смерти») до вооруженных дронов средней высотности, способных долго оставаться в воздухе, например Шахед-129, которые используются для поддержки режима Башара Асада в Сирии.

Недавно критику вызвала разработка Ираном дронов-камикадзе, также известных как барражирующие боеприпасы. Возможным признаком масштабов иранской программы беспилотников может служить использование дронов-камикадзе хуситами в Йемене. Хуситские дроны типа «Самад» имеют много общих элементов конструкции с моделью «Абабиль-2», которая была представлена на иранских парадах беспилотников. Это продемонстрировала Conflict Armament Research group.

Тем не менее, важно упомянуть, что у Ирана есть не одна программа беспилотников. Собственные программы есть у иранской армии и у Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Программа КСИР в основном фокусируется на помощи союзникам Ирана в Сирии и Йемене, тогда как вооруженные силы в основном занимаются национальной обороной. Учения беспилотников 6 января провело уже упомянутое армейское подразделение дронов «Вали-э-Аср», хотя некоторые источники сообщали, что учения прошли под руководством КСИР.

На спутниковых снимках ниже присутствуют самые разные беспилотники. Вооружившись руководствами по опознанию из открытых источников, например Oryx Handbook of Iranian Drones, можно изучить их типы и возможное назначение. Твиттер-группа исследователей открытых источников @AuroraIntel повысила контраст снимка для лучшей различимости.

На снимке видны следующие дроны::

3 разновидности дрона «Мохаджер-6» (самый новый вариант этого тактического беспилотника может быть вооружен двумя высокоточными ракетами);

2 разновидности дрона «Каман-12», также представлены с ракетами;

10 дронов «Насех»;

6 дронов типа «Мохаджер-4б»;

4 дрона типа «Мохаджер-4»;

1 ранняя версия дрона «Абабиль-3»;

1 поздняя версия дрона «Абильбиль-3»;

10 дронов «Сегех-2»;

16 дронов «Клан Араш»;

4 дрона типа «Чукар-2» (дроны наведения производства США);

8 дронов «Мохаджер-2Н»;

9 дронов типа «Ясир» («Сайед-2»).

Другие дроны на аэродроме оказались либо слишком маленькими для точной идентификации с помощью только спутниковых снимков, либо не нашлось кадров телерепортажа об учениях, чтобы уточнить тип используемых дронов. Иран явно активно реконструирует технологии израильских и американских беспилотников, захваченных в Афганистане, Иране и Сирии. Например, небольшой дрон «Ясир» создан на основе ScanEagle производства Boeing Insitu, а дроны типа «Шахер» сильно напоминают израильские дроны «Гермес». Интересно, что на этом параде не были представлены дроны «Секех»/«Симорг», форма которых основана на американских беспилотниках RQ-170 Sentinel, один из которых рухнул в пустыне на западе Ирана в 2011 году.

Эти кадры, опубликованные иранскими государственными новостными агентствами, демонстрируют масштабы ресурсов, вложенных Ираном в создание разностороннего парка дронов для самых разных целей: от ударных беспилотников до небольших дронов-камикадзе малой и средней дальности и разведывательных дронов еще меньших размеров.

Кроме того, из этого снимка видно, что иранские вооруженные силы используют все более высокотехнологичные дроны, которые ранее находились в основном в ведении КСИР.

Кадры мероприятия на этом аэродроме и похожего парада дронов на другой базе, опубликованные в социальных сетях, также показывают, что Иран наращивает усилия по включению высокоточных ракет в свой арсенал беспилотников.

Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной, пока она не будет проверена на поле боя.

